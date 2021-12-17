Toyota в зоні ризику: стало відомо, які марки та моделі авто в Україні викрадають найчастіше
У 2021 році кількість викрадень автомобілів знижується в порівнянні з попереднім роком. При цьому лідером за кількістю викрадень став Харків на відміну від Києва минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на finance.ua.
За даними Національної поліції України, в першому півріччі 2021-го в Україні зафіксовано 1475 випадків викрадення автомобілів, в той час як за весь попередній рік було 4522 крадіжок. Як зазначають у Нацполіції, розкриття викрадень становить близько 30%.
Минулого року статистика по регіонах свідчила про те, що найнебезпечнішим містом для власників авто є Київ - на столицю припало 52% всіх викрадень по країні. Далі слідували Харківська область (9%), Одеська та Львівська (по 7%).
А ось у 2021 році лідером по викраденнях став Харків - понад 51% всіх випадків, а Київ опустився на четверте місце.
Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota і Lexus. Також дуже часто крадуть недешеві преміальні авто.
Топ-10 найбільш викрадених марок авто в Україні
- Toyota
- Lexus
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Honda
- BMW
- Land Rover
- Porsche
- Audi
Серед десяти найбільш викрадених моделей автомобілів в Україні три перших місця - за моделями Toyota. Лідирує позашляховик Land Cruiser, слідом йдуть седан Camry і кросовер RAV4. Четверте місце теж за Тойотою - точніше, за представником преміального суббренду Lexus позашляховиком LX.
Також в Топ - 10 найбільш викрадених авто - три корейські моделі, дві німецькі та одна британська.
Найбільш викрадені моделі авто в Україні
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Lexus LX
- Hyundai Tucson
- Kia Optima
- Kia Rio
- Range Rover
- Audi Q7
- Volkswagen Tiguan
Нагадавши, Нацполіція отримала понад 50 нових автомобілів. У тому числі - машини для слідчих і оперативників.