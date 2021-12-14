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Товщиною всього один атом: Honda винайшла унікальну наноленту

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Вівторок 14 грудня 2021 11:30
Товщиною всього один атом: Honda винайшла унікальну наноленту Фото: логотип Honda (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вчені з Дослідницького інституту Honda в США (HRI-US) синтезували двомірну наноленту. Стрічковий матеріал товщиною всього в один атом має велике значення для майбутнього квантових обчислень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Квантові обчислення дозволять підвищити точність вимірювань. Ця технологія також дозволяє комп'ютерам виконувати більшу кількість процесів одночасно. Однак виготовлення надійних матеріалів довгий час було проблемою. Тепер же Honda разом зі співробітниками з Колумбійського і Райського університетів, а також з Окриджської національної лабораторії створили новий матеріал.

Він складається з одинарного або подвійного шару атомів, і Honda продемонструвала здатність контролювати ширину цих матеріалів до 10 нанометрів. Команда показала, що його матеріал може виконувати квантове перенесення електронів, відомий як коливання кулонівської блокади, при широкому діапазоні температур. За словами вчених, це відкриває шлях для більш енергоефективних квантових пристроїв.

Товщиною всього один атом: Honda винайшла унікальну наноленту

"Наша нова технологія вводить ширину як додатковий ступінь свободи в атомно тонкі шаруваті матеріали, розкриваючи їх нову електронну поведінку", - сказав д-р Аветік Арутюнян, старший науковий співробітник HRI-US. "Можливості застосування нової розробки надзвичайно широкі. Ми бачимо безпосередні можливості для застосування в високошвидкісній електроніці з низьким енергоспоживанням, спінтроніці, квантовому зондуванні, квантових і нейроморфних обчисленнях".

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck буде випускатися без фарбування. Принаймні, на старті продажів.

Нагадаємо, що попит на культовий Toyota Land Cruiser 300 зростає, але випуск скорочується. Японський автовиробник не виконає річний план.

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