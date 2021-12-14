Tesla на автопілоті ледь не збила жінку на пішохідному переході

Електромобіль Tesla в режимі автопілота мало не збив дівчину на пішохідному переході. Цікаво, що камери машини людини помітили, але сигнал зупинки не подали.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ixbt.com.

Tesla активно випробовує і допрацьовує власну систему автопілота. Нещодавно світ побачила нова версія, Beta 10.6. Як показують численні заїзди, дана версія поки далека від досконалості.

В YouTube опубліковано відео з безліччю дрібних проблем і помилок автопілота. Найбільш кричущий випадок-це повне ігнорування пішохода машиною, незважаючи на те, що пішохід збирався переходити дорогу в дозволеному місці на дозволяючий сигнал світлофора.

Можна припустити, що якби пішохід знаходився вже на проїжджій частині, уникнути зіткнення допомогло б тільки втручання водія електромобіля.

Раніше глава американського автовиробника заявляв, що немає кращого методу довести роботу автопілота до ідеалу, ніж тестувати його на дорогах загального користування в реальних дорожніх обставинах.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck буде випускатися без фарбування. Принаймні, на старті продажів.

Нагадаємо, що Tesla зупинила продажі Model S і Model X за межами США і Канади. Відновлення поставок очікується не раніше другої половини наступного року.