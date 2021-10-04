Tesla заборонила публікувати у відкритому доступі інформацію про баги автопілота Full Self-Driving

Раніше в бета-тестуванні системи автономного управління Full Self-Driving були допущені 2000 чоловік в основному з числа співробітників самої Tesla. Тепер до них додалися рядові власники Tesla, але їм заборонено публікувати у відкритому доступі інформацію про баги в роботі автопілота.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Vice.

Компанія Tesla оновила програмне забезпечення, в якому з'явилася, так звана "кнопка завантаження". Що дозволило приватним власникам електромобілів марки взяти участь у тестуванні нового автопілота Full Self-Driving.

І тут же змусила їх підписувати угоду про нерозголошення інформації. Про це стало відомо після публікації одним з бета-тестерів відеоролика, в якому Tesla, рухаючись в режимі автопілотування, мало не збила людей на пішохідному переході. Щастя, що водій встиг перехопити керування. Інший випробувач також опублікував відео з аналізом помилок системи Full Self-Driving, після чого цей кліп був видалений адміністрацією Twitter.

Після чого Tesla оперативно внесла зміни в угоду користувача, безпосередньо заборонивши учасникам програми тестування водіям розголошувати будь-яку інформацію про роботу нового автопілота і публікувати її відкритому доступі.

Причина проста - зараз компанія знаходиться під федеральним розслідуванням після серії аварій її електрокарів з автомобілями екстрених служб. А поліція Техасу взагалі подала на Tesla судовий позов на 20 мільйонів доларів після того, як п'яний водій Tesla, рухаючись на автопілоті, розбив кілька патрульних машин і травмував п'ятьох копів.

Тому будь-яка критика, що підриває довіру громадськості до фірмової системи автономного водіння, загрожує компанії непередбачуваними наслідками-аж до заборони використання автопілота на дорогах загального користування.

З іншого боку, власники транспортних засобів усвідомлено погоджуються на участь у тестуванні, а пішоходи, життя яких піддалося небезпеці, згоди на участь у цьому експерименті не давали. І взагалі про нього нічого не знають.

Нагадаємо, що компанія Tesla вдосконалила автопілот у своїх електромобілях. Тепер система вміє розпізнавати автомобілі поліції та інших екстрених служб.