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Tesla припинила випробування нового автопілота

Автор: Олександр Мороз

Компанія Tesla призупинила тести свіжої версії безпілотної системи Full Self-Driving (FSD) через неполадки в її роботі. Як відомо, до випробувань на дорогах громадського користування допущені звичайні водії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Verge.

"Виявлені деякі проблеми з версією 10.3, тому тимчасово відкочуємося на 10.2", — написав у своєму Twitter глава Tesla Ілон Маск.

Версія автопілота 10.3 почала розгортатися в суботу 23 жовтня і включала в себе безліч змін, починаючи з введення профілів водіїв. Передбачається, що вона також краще виявляє стоп-сигнали, сигнали повороту і аварійні вогні інших транспортних засобів, зменшує число помилкових уповільнень і уважніше відстежує пішоходів.

Конкретних причин зупинки тестування Ілон Маск не вказав, пославшись на якісь технічні проблеми і заявивши, що компанія працює над цим.

Крім того, глава Tesla не втомлюється повторювати, що система Full Self-Driving не робить автомобіль повністю автономним і вимагає від водія постійного контролю і готовності перехопити управління на себе.

Нагадаємо, що Tesla заборонила публікувати у відкритому доступі інформацію про баги автопілота Full Self-Driving. У бета-тестуванні системи автономного управління тепер беруть участь не тільки співробітники компанії, але і звичайні власники електромобілів Tesla.

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