1200 км на одному заряді: Tesla Model S випробували з новою інноваційною батареєю

Tesla Model S з інноваційною батареєю після рекордного пробігу (Фото: Our Next Energy)

Експериментальний Пробіг показав, що цілком можливо створити екологічно безпечні акумуляторні батареї, що забезпечують дуже великий запас ходу. І компанія ONE Inc вже майже готова до їх виробництва.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на CarAndDriver.

Уявіть собі звичайний електромобіль, який долає 1200 кілометрів без підзарядки. Звучить неймовірно? А саме таку відстань проїхала модифікована Tesla Model S.

Седан оснастили акумуляторним блоком, ємність якого вдвічі перевищує максимальний показник оригінальної батареї Tesla, при цьому вмістившись в тому ж просторі. Сам електромобіль ніяким доопрацюванням не піддавався.

Це плід дворічної роботи стартапу з Мічигану, Our Next Energy (ONE), який довів, що здатний розробити більш безпечніше і набагато більш ефективніше батареї.

Існує два способи зменшити скепсис з приводу дальності пробігу електрокарів-покрити всю країну мережею швидких зарядок (як Tesla Supercharger) або збільшити запас ходу електромобілів за рахунок акумуляторів великої ємності і підвищеної ефективності.

Такий підхід використовується в недавно представленому концептуальному електромобілі Mercedes-Benz Vision EQXX з запасом ходу в тисячу кілометрів.

"Ми хочемо прискорити впровадження таких електромобілів, усунувши побоювання з приводу дальності їзди без підзарядки, які стримують споживачів сьогодні", - зазначив засновник і генеральний директор ONE Муджиб Іджаз. Між іншим, інженер з акумуляторних батарей з більш ніж 30-річним досвідом роботи, в тому числі в Apple, A123 Systems, Ford та інших.

Прототип батареї ONE, встановлений в Tesla Model S Long Range Plus, забезпечивши майже вдвічі більший запас ходу без підзарядки-1210 кілометрів замість штатних. І це взимку в умовах низьких температур!

Пізніше, в ході менш жорсткого тесту, ця ж Tesla Model S на швидкості близько 90 км / год проїхала вражаючі 1420 кілометрів на одній зарядці. Оригінальна батарея Tesla мала ємність 103,9 кВтг, тоді як прототип, який замінив її в тому ж просторі, здатний видати 207,3 кВтг.

Наступним кроком розробників буде перетворення прототипу в серійну батарею під назвою Gemini, яку планується запустити у виробництво в 2023 році.

І потенційні покупці почнуть вірити, що електромобілі дійсно здатні долати без підзарядки дуже великі відстані. Хоча, швидше за все, виберуть більш бюджетний і менш далекобійний варіант.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що за 10 років ціни на літій-іонні батареї впали на 89%, вони все ще недешеві. Акумулятор Ford Mustang Mach-E може коштувати більше, ніж новий кросовер з ДВС.