1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

Tesla Model S с инновационной батареей после рекордного пробега (Фото: Our Next Energy)

Экспериментальный пробег показал, что вполне возможно создать экологически безопасные аккумуляторные батареи, обеспечивающими очень большой запас хода. И компания ONE Inc уже почти готова к их производству.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarAndDriver.

Представьте себе обычный электромобиль, который преодолевает 1200 километров без подзарядки. Звучит невероятно? А именно такое расстояние проехала модифицированная Tesla Model S.

Седан оснастили аккумуляторным блоком, емкость которого вдвое превышает максимальный показатель оригинальной батареи Tesla, при этом уместившись в том же пространстве. Сам электромобиль никаким доработкам не подвергался.

Это плод двухлетней работы стартапа из Мичигана, Our Next Energy (ONE), который доказал, что способен разработать более безопаснее и гораздо более эффективнее батареи.

Существует два способа уменьшить скепсис по поводу дальности пробега электрокаров – покрыть всю страну сетью быстрых зарядок (как Tesla Supercharger) либо увеличить запас хода электромобилей за счет аккумуляторов большой емкости и повышенной эффективности.

Такой подход используется в недавно представленном концептуальном электромобиле Mercedes-Benz Vision EQXX с запасом хода в тысячу километров.

"Мы хотим ускорить внедрение таких электромобилей, устранив опасения по поводу дальности езды без подзарядки, которые сдерживают потребителей сегодня", - отметил основатель и генеральный директор ONE Муджиб Иджаз. Между прочим, инженер по аккумуляторным батареям с более чем 30-летним опытом работы, в том числе в Apple, A123 Systems, Ford и других.

Прототип батареи ONE, установленный в Tesla Model S Long Range Plus, обеспечив почти вдвое больший запас хода без подзарядки – 1210 километров вместо штатных. И это зимой в условиях низких температур!

Позднее, в ходе менее жесткого теста, эта же Tesla Model S на скорости около 90 км/ч проехала впечатляющие 1420 километров на одной зарядке. Оригинальная батарея Tesla имела емкость 103,9 кВтч, тогда как прототип, который заменил ее в том же пространстве, способен выдать 207,3 кВтч.

Следующим шагом разработчиков будет превращение прототипа в серийную батарею под названием Gemini, которую планируется запустить в производство в 2023 году.

И потенциальные покупатели начнут верить, что электромобили действительно способны преодолевать без подзарядки очень большие расстояния. Хотя, скорее всего, выберут более бюджетный и менее дальнобойный вариант.

Напомним, что несмотря на то, что за 10 лет цены на литий-ионные батареи упали на 89%, они все еще недешевы. Аккумулятор Ford Mustang Mach-E может стоить больше, чем новый кроссовер с ДВС.