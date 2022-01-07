ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 13:30
1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей Tesla Model S с инновационной батареей после рекордного пробега (Фото: Our Next Energy)
Автор: Александр Мороз

Экспериментальный пробег показал, что вполне возможно создать экологически безопасные аккумуляторные батареи, обеспечивающими очень большой запас хода. И компания ONE Inc уже почти готова к их производству.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarAndDriver.

Представьте себе обычный электромобиль, который преодолевает 1200 километров без подзарядки. Звучит невероятно? А именно такое расстояние проехала модифицированная Tesla Model S.

Седан оснастили аккумуляторным блоком, емкость которого вдвое превышает максимальный показатель оригинальной батареи Tesla, при этом уместившись в том же пространстве. Сам электромобиль никаким доработкам не подвергался.

1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

Это плод двухлетней работы стартапа из Мичигана, Our Next Energy (ONE), который доказал, что способен разработать более безопаснее и гораздо более эффективнее батареи.

Существует два способа уменьшить скепсис по поводу дальности пробега электрокаров – покрыть всю страну сетью быстрых зарядок (как Tesla Supercharger) либо увеличить запас хода электромобилей за счет аккумуляторов большой емкости и повышенной эффективности.

Такой подход используется в недавно представленном концептуальном электромобиле Mercedes-Benz Vision EQXX с запасом хода в тысячу километров.

1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

"Мы хотим ускорить внедрение таких электромобилей, устранив опасения по поводу дальности езды без подзарядки, которые сдерживают потребителей сегодня", - отметил основатель и генеральный директор ONE Муджиб Иджаз. Между прочим, инженер по аккумуляторным батареям с более чем 30-летним опытом работы, в том числе в Apple, A123 Systems, Ford и других.

Прототип батареи ONE, установленный в Tesla Model S Long Range Plus, обеспечив почти вдвое больший запас хода без подзарядки – 1210 километров вместо штатных. И это зимой в условиях низких температур!

1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

Позднее, в ходе менее жесткого теста, эта же Tesla Model S на скорости около 90 км/ч проехала впечатляющие 1420 километров на одной зарядке. Оригинальная батарея Tesla имела емкость 103,9 кВтч, тогда как прототип, который заменил ее в том же пространстве, способен выдать 207,3 кВтч.

Следующим шагом разработчиков будет превращение прототипа в серийную батарею под названием Gemini, которую планируется запустить в производство в 2023 году.

1200 км на одном заряде: Tesla Model S испытали с новой инновационной батареей

И потенциальные покупатели начнут верить, что электромобили действительно способны преодолевать без подзарядки очень большие расстояния. Хотя, скорее всего, выберут более бюджетный и менее дальнобойный вариант.

Напомним, что несмотря на то, что за 10 лет цены на литий-ионные батареи упали на 89%, они все еще недешевы. Аккумулятор Ford Mustang Mach-E может стоить больше, чем новый кроссовер с ДВС.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения