Американська версія Subaru WRX нового покоління офіційно дебютувала на початку вересня, а тепер прийшла черга моделі для японського ринку – причому одразу з шильдиком STI.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Subaru.

Subaru інтригує спортивним седаном WRX з привабливою емблемою STI

Компанія Subaru опублікувала короткий відео-тизер з анонсом прийдешньої прем'єри спортседана WRX S4 для домашнього японського ринку. Як видно з відео, спорткар забарвлений в той же яскраво-оранжевий колір, що і його американський побратим.

Не змінився і зовнішній обвіс кузова: розширювачі колісних арок з нефарбованого пластика, що ріднять WRX з кросоверами, а також спортивні бампери та невеликий спойлер на кришці багажника.

На решітці радіатора і задніх дверей новинки красується легендарний значок STI. Такою абревіатурою позначаються потужні спортивні моделі марки Subaru. Багато хто може подумати, що це повноцінний WRX STI... і помиляться. В Японії топова версія WRX S4 пропонується в комплектації STI Sport.

Тому, можна припустити, що анонсована модель отримає лише деякі компоненти з набору справжнього STI. Під капотом очікується модернізована 2,4-літрова "турбочетвірка", яка в американській версії розвиває 271 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Можливо, японської версії все ж додадуть трошки "конячок".

Потужність передається на всі чотири колеса через симетричний повний привід Subaru з активною векторизацією крутного моменту. На вибір покупця – одна з двох коробок передач:: 6-ступінчаста "механіку" або фірмовий варіатор Lineartronic.

За інформацією японських автомобільних ЗМІ офіційний дебют моделі на домашньому ринку відбудеться в кінці жовтня. На це вказує і позначка "Невдовзі у продажу" в офіційному відео.

Нагадаємо, що Subaru WRX нової генерації остаточно втратив зв'язок з моделлю Impreza. Тепер спортивний седан побудований на платформі більшого універсала Levorg.