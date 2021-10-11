По стопах Tesla: компанія Rivian понесла збиток в 1 млрд доларів і готує автопілот за 10 тисяч

Компанія Rivian в цей час є збитковою. Проте на електричний пікап R1T зібрано майже 50 тисяч попередніх замовлень, а в списку опцій машини з'явиться автопілот.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorTrend.

Про це свідчать документи, подані компанією Rivian в Комісію з цінних паперів і бірж 1 жовтня 2021 року. Тим самим стали відомі досить цікаві бізнес-деталі про фінансовий стан Rivian: наприклад, чистий збиток Компанії тільки в першій половині поточного року склав 994 мільйони доларів. Або про те, що на вантажівку R1T і майбутній позашляховик R1S вже оформлено 48 390 попередніх замовлень.

Электропікап Rivian R1T

Але є і більш цікаві речі, що хвилюють потенційних покупців. Так Rivian збирається стягувати плату за користування системою автономного водіння 3-го рівня. Формулювання в документі вказує на те, що необхідне обладнання є, але програмне забезпечення вимагає розблокування. Вказана і приблизна ціна - 10 тисяч доларів.

Звучить знайомо? Схоже, Rivian йде по стопах Tesla, у якої розблокування автопілота також коштує 10 тисяч доларів або 99-199 доларів на місяць за підпискою.

Крім того, Rivian пропонує щомісячні підписки на інформаційно-розважальні, комунікаційні, діагностичні та інші послуги. І теж не безкоштовно.

За розрахунками компанії, дохід від програмних послуг складе 15,5 тисячі доларів за час життя автомобіля (вважається, що це 10 років), якщо власник підпишеться на всі можливі сервіси.

Нагадаємо, що Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian, звинувачуючи компанію в промисловому шпигунстві. Справа розглядається у Верховному суді Каліфорнії.