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Я стежу за тобою: автомобільне крісло саме визначить, чи п'яний водій

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Неділя 12 грудня 2021 15:05
Я стежу за тобою: автомобільне крісло саме визначить, чи п'яний водій П'яний водій за кермом (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Вчені з японського інституту промислових наук і передових технологій винайшли сидіння, здатне визначити, чи перебуває людина за кермом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Системи спостереження за водієм призначені для визначення стану людини - чи знаходиться вона за кермом в стані втоми або алкогольного сп'яніння і т. д. Більшість таких сучасних пристроїв покладаються на дані камер, що стежать за очима водія на предмет можливих ознак сонливості.

Більш просунутi системи доповнені зовнішніми камерами, що стежать за поведінкою автомобіля на дорозі і б'ють на сполох при виявленні небезпечних кренів або розгойдування машини.

Я стежу за тобою: автомобільне крісло саме визначить, чи п'яний водій

Але дослідники з японського національного інституту промислових наук і передових технологій стверджують, що всі ці системи мають серйозні недоліки, незалежно від того, чи використовують вони внутрішні або зовнішні камери. Вони підкреслюють, що бруд або погана погода, а також сутінки в салоні можуть зробити їх показання менш точними.

Вчені запропонували ідею, що дозволяє підвищити точність визначення неадекватної поведінки водія. Вони створили інтелектуальне автокрісло, оснащене термостійкими, чутливими до тиску, датчиками.

Я стежу за тобою: автомобільне крісло саме визначить, чи п'яний водій

Датчики встановлюються в спинці або сидінні, їх роль полягає в тому, щоб контролювати стан водія і збирати інформацію – стежити за частотою серцевих скорочень і рівномірністю дихання, а також позою людині і видавати попередження в разі відхилення від норми.

Цю концепцію можна використовувати в автомобілях наступного покоління для автоматичних дій системи в небезпечних ситуаціях. Наприклад, безпілотний автомобіль, який виявив у пасажира фізичне нездужання, зможе самостійно викликати службу екстреної допомоги. А автомобіль зі штучним інтелектом зможе наказати водієві зупинитися, а якщо він не підкориться – вимкне двигун і подзвонить в поліцію.

Я стежу за тобою: автомобільне крісло саме визначить, чи п'яний водій

Система моніторингу стану водія, що працює спільно з навігатором TomTom

Нагадаємо, що губернатор штату Мічиган, США, Гретхен Вітмер оголосила про масштабну разову виплату місцевим водіям. Кошти надійдуть на рахунки автомобілістів у другому кварталі 2022 року, а загальна сума виплат складе 3 млрд доларів.

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