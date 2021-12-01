ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скоро в Україні: найпопулярніший автомобіль у світі оновився

Новость на русском →
Середа 01 грудня 2021 09:00
Скоро в Україні: найпопулярніший автомобіль у світі оновився Фото: Toyota Corolla (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Toyota Corolla отримала ряд оновлень. Європейська версія машини приміряла на себе новий інфотеймент з підтримкою бездротового протоколу Apple CarPlay.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Залежно від комплектації, новий головний пристрій доступний Corolla за замовчуванням, або в якості опціонального обладнання. Нова система оснащена більш потужним процесором, який працює в 2,4 рази швидше, ніж нинішній пристрій. Орган управління - 8-дюймовий сенсорний дисплей - залишився колишнім.

Скоро в Україні: найпопулярніший автомобіль у світі оновивсяУ розпорядженні водія-вдосконалений голосовий асистент, який розпізнає допомагає в управлінні мультимедіа, а також деякими іншими функціями в салоні. Мультимедійна система тепер підтримує оновлення програмного забезпечення "по повітрю".

Скоро в Україні: найпопулярніший автомобіль у світі оновивсяКолірна гамма поповнилася двома новими тонами-білим Platinum White Pearl і сріблястим Silver Metallic. Урізноманітнити екстер'єр моделі допоможуть нові 10-спицеві 17-дюймові колісні диски. Моторна лінійка моделі не зазнала змін.

Прийом замовлень на новинку на всіх європейських ринках стартує до кінця поточного року. Перші поставки оновленої моделі почнуться вже в першій половині 2022 року.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

Нагадаємо, що продажі Toyota по світу різко впали на 20%. Причина спаду виробництва криється в нестачі мікрочіпів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору