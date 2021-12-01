Скоро в Україні: найпопулярніший автомобіль у світі оновився

Toyota Corolla отримала ряд оновлень. Європейська версія машини приміряла на себе новий інфотеймент з підтримкою бездротового протоколу Apple CarPlay.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Залежно від комплектації, новий головний пристрій доступний Corolla за замовчуванням, або в якості опціонального обладнання. Нова система оснащена більш потужним процесором, який працює в 2,4 рази швидше, ніж нинішній пристрій. Орган управління - 8-дюймовий сенсорний дисплей - залишився колишнім.

У розпорядженні водія-вдосконалений голосовий асистент, який розпізнає допомагає в управлінні мультимедіа, а також деякими іншими функціями в салоні. Мультимедійна система тепер підтримує оновлення програмного забезпечення "по повітрю".

Колірна гамма поповнилася двома новими тонами-білим Platinum White Pearl і сріблястим Silver Metallic. Урізноманітнити екстер'єр моделі допоможуть нові 10-спицеві 17-дюймові колісні диски. Моторна лінійка моделі не зазнала змін.

Прийом замовлень на новинку на всіх європейських ринках стартує до кінця поточного року. Перші поставки оновленої моделі почнуться вже в першій половині 2022 року.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

Нагадаємо, що продажі Toyota по світу різко впали на 20%. Причина спаду виробництва криється в нестачі мікрочіпів.