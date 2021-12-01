ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скоро в Украине: самый популярный автомобиль в мире обновился

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 09:00
Скоро в Украине: самый популярный автомобиль в мире обновился Фото: Toyota Corolla (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Toyota Corolla получила ряд обновлений. Европейская версия машины примерила на себя новый инфотеймент с поддержкой беспроводного протокола Apple CarPlay.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

В зависимости от комплектации, новое головное устройство доступно Corolla по умолчанию, или в качестве опционального оборудования. Новая система оснащена более мощным процессором, который работает в 2,4 раза быстрее, чем нынешнее устройство. Орган управления – 8-дюймовый сенсорный дисплей – остался прежним.

Скоро в Украине: самый популярный автомобиль в мире обновилсяВ распоряжении водителя – усовершенствованный голосовой ассистент, который помогает в управлении мультимедиа, а также некоторыми другими функциями в салоне. Мультимедийная система теперь поддерживает обновление программного обеспечения "по воздуху".

Скоро в Украине: самый популярный автомобиль в мире обновилсяЦветовая гамма пополнилась двумя новыми тонами – белым Platinum White Pearl и серебристым Silver Metallic. Разнообразить экстерьер модели помогут новые 10-спицевые 17-дюймовые колесные диски. Моторная линейка модели осталась прежней.

Прием заказов на новинку на всех европейских рынках стартует до конца текущего года. Первые поставки обновленной модели начнутся уже в первой половине 2022 года.

Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.

Напомним, что продажи Toyota по миру резко упали на 20%. Причина спада производства кроется в нехватке микрочипов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения