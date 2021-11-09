Рестайлінг для Skoda Karoq: стала відома дата прем'єри оновленого кросовера

Компанія Skoda офіційно підтвердила дебют оновленого Karoq 30 Листопада. З 2017 року вироблено понад півмільйона екземплярів кросовера, що робить Karoq найпопулярнішим "паркетником" Skoda і другою за популярністю моделлю після Octavia.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Skoda Karoq був представлений у 2017 році. Через чотири роки настав час для комплексного оновлення. Karoq в модельній лінійці займає нішу між меншим Kamiq і великим Kodiaq.

Кросовер отримає нові фари, а також повністю діодну задню оптику. У салоні з'явиться нова інформаційно-розважальна система і пакет електронних помічників.

Очікується, що моторна лінійка майже не зміниться. До неї увійдуть 1,0-літровий, 1,5-літровий і 2,0-літровий бензинові двигуни, а також 2,0-літровий дизель TDI. Трансмісії також не зміняться: 6-ступінчаста МКП і 7-ступінчастий "робот".

Нагадаємо, Skoda Karoq побудована на платформі MQB VW Group. В Україні Skoda Karoq виробляється методом великовузлового складання на заводі "Єврокар" в Закарпатті. Очікується, що оновлені кросовери також матимуть український Родовід.

Нагадаємо, що Українська електрична Вантажівка за 16 тисяч доларів піде в серію в наступному році. Машина отримає кілька варіантів кузова.

Раніше стало відомо, що BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-сериии кросовери марки.