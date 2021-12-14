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Седаны, внедорожники, спорткары: Toyota и Lexus показали сразу 15 электрокаров

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Вторник 14 декабря 2021 17:08
Седаны, внедорожники, спорткары: Toyota и Lexus показали сразу 15 электрокаров Презентация главой Toyota новых электрокаров (Фото: Toyota)
Автор: Александр Мороз

Во ходе конференции, посвященной стратегии в области электромобилей, глава концерна Toyota Акио Тойода представил сразу 15 электрических концептов, предваряющих будущие модели Toyota и Lexus.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

15 самых разнообразных электрокаров: от городских компактов и кроссоверов до пикапов и суперкаров. И это при том, что на данный момент во всей модельной линейке Toyota всего один электромобиль.

Седаны, внедорожники, спорткары: Toyota и Lexus показали сразу 15 электрокаров

Вот с электрической линейки bZ (beyond Zero) Тойода и начал презентацию, представив купеобразный кроссовер с рабочим названием "bZ Compact SUV" – будущий батарейный C-HR. За ним последовали среднеразмерный седан "bZ SDN" и большой трехрядный внедорожник "bZ Large SUV".

Седаны, внедорожники, спорткары: Toyota и Lexus показали сразу 15 электрокаров

Затем глава Toyota перешел к премиуму и показал роскошный вариант кроссовера bZ4X - Lexus RZ. Далее последовали "Swoop EV", выглядящий как преемник LF-A с запасом хода более 700 км (благодаря твердотельным аккумуляторам) и ускорением до "сотни" в пределах пары секунд. Также был продемонстрирован прототипы большого внедорожника Lexus Electrified SUV. Затем был показан батарейный электропикап и пара миниатюрных электромобилей – ситикар и маленький электрический фургон.

Седаны, внедорожники, спорткары: Toyota и Lexus показали сразу 15 электрокаров

Акио Тойода разделил автомобили на два типа: с пониженным выбросом углерода (HEV, PHEV и т.д.) и углеродо-нейтральные (BEV, FCEV и т.д.). И заявил, что к 2030 году в линейке компании появится не менее 30 электрических моделей во всех массовых сегментах рынка. Годовой выпуск электрокаров к этому сроку составит порядка 3,5 миллиона машин.

Напомним, что глава концерна Toyota Акио Тойода предостерег от излишнего увлечения полной электрификацией автотранспорта. Он заявил, что это может обернуться настоящей катастрофой для экономики Японии.

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