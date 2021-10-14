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Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням

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Четвер 14 жовтня 2021 17:06
Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням Kia Sportage лоя європейського ринку (Фото: thekoreancarblog.com)
Автор: Олександр Мороз

Вперше за 28 років існування моделі Sportage компанія Kia запропонувала версію, спеціально розроблену під смаки європейців. У базовій комплектації такий кросовер вирізняється спартанським оснащенням.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Korean Car Blog.

Минулого місяця марка Kia офіційно презентувала європейську версію кросовера Sportage п'ятого покоління. На міжнародному автошоу в Мюнхені корейці показали автомобіль в топ-комплектації GT Line, проте тільки зараз з'явилися шпигунські знімки кросовера початкового рівня.

Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням

Відмінностей у зовнішності не так вже й багато-спрощено малюнок радіаторної решітки, відсутні контрастно пофарбовані вставки, пластик задньої частини кузова шорсткий замість гладкого, а також зменшився розмір колісних дисків і зросла висота профілю шин.

Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням

А ось салон базової комплектації виглядає спартанським: переважно тканинна оббивка, поєднаний блок приладової панелі і зменшеного екрану мультимедійної системи з дуже широченними рамками, фізичні кнопки управління... і вінчає картину важіль класичної механічної коробки передач.

Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням

Виглядає все це дуже непрезентабельно, але й ціна обіцяє бути більш привабливою. Тому не варто сумніватися, що знайдуться бажаючі купити цей кросовер в базовій комплектації.

Базовий Kia Sportage нового покоління для Європи розчарував оснащенням

А ось так виглядає салон кросовера в багатих комплектаціях

Як повідомлялося раніше, Європейський Kia Sportage п'ятого покоління на 105 мм коротше глобальної версії. У Старому Світі кросовер запропонований з 1,6-літровими турбодизелями потужністю 115 і 136 к.с., а також бензиновими наддувними агрегатами аналогічного робочого об'єму на 150 і 180 к. с. Є також пара гібридних модифікацій.

Європейські продажі нового Kia Sportage почнуться ще до кінця нинішнього року. Про дату виходу новинки на український ринок буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що концерн Kia-Hyundai в 2028 році планує почати масовий випуск автомобілів на водневих паливних елементах. Один з головних напрямків поставок-збройні сили Південної Кореї.

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