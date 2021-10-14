Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

Впервые за 28 лет существования модели Sportage компания Kia предложила версию, специально разработанную под вкусы европейцев. В базовой комплектации такой кроссовер отличается спартанским оснащением.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Korean Car Blog.

В прошлом месяце марка Kia официально презентовала европейскую версию кроссовера Sportage пятого поколения. На международном автошоу в Мюнхене корейцы показали автомобиль в топ-комплектации GT Line, однако только сейчас появились шпионские снимки кроссовера начального уровня исполнения.

Отличий во внешности не так уж и много – упрощен рисунок радиаторной решетки, отсутствуют контрастно окрашенные вставки, пластик задней части кузова шероховатый вместо гладкого, а также уменьшился размер колесных дисков и выросла высота профиля шин.

А вот малон базовой комплектации выглядит спартанским: преимущественно тканевая обивка, совмещенный блок приборной панели и уменьшенного экрана мультимедийной системы с очень широченными рамками, физические кнопки управления… И венчает картину рычаг классической механической коробки передач.

Смотрится все это весьма непрезентабельно, но и цена обещает быть более привлекательной. Поэтому не стоит сомневаться, что найдутся желающие купить этот кроссовер в базовой комплектации.

А вот так выглядит салон кроссовера в богатых комплектациях

Как сообщалось ранее, европейский Kia Sportage пятого поколения на 133 мм короче глобальной версии. В Старом Свете кроссовер предложен с 1,6-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 136 л.с., а также бензиновыми наддувными агрегатами аналогичного рабочего объема на 150 и 180 л.с. Есть также пара гибридных модификаций.

Европейские продажи нового Kia Sportage начнутся еще до конца нынешнего года. О дате выхода новинки на украинский рынок будет объявлено позднее.

Напомним, что концерн Kia-Hyundai в 2028 году планирует начать массовый выпуск автомобилей на водородных топливных элементах. Одно из главных направлений поставок - вооруженные силы Южной Кореи.