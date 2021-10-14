ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 17:06
Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением Kia Sportage лоя европейского рынка (Фото: thekoreancarblog.com)
Автор: Александр Мороз

Впервые за 28 лет существования модели Sportage компания Kia предложила версию, специально разработанную под вкусы европейцев. В базовой комплектации такой кроссовер отличается спартанским оснащением.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Korean Car Blog.

В прошлом месяце марка Kia официально презентовала европейскую версию кроссовера Sportage пятого поколения. На международном автошоу в Мюнхене корейцы показали автомобиль в топ-комплектации GT Line, однако только сейчас появились шпионские снимки кроссовера начального уровня исполнения.

Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

Отличий во внешности не так уж и много – упрощен рисунок радиаторной решетки, отсутствуют контрастно окрашенные вставки, пластик задней части кузова шероховатый вместо гладкого, а также уменьшился размер колесных дисков и выросла высота профиля шин.

Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

А вот малон базовой комплектации выглядит спартанским: преимущественно тканевая обивка, совмещенный блок приборной панели и уменьшенного экрана мультимедийной системы с очень широченными рамками, физические кнопки управления… И венчает картину рычаг классической механической коробки передач.

Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

Смотрится все это весьма непрезентабельно, но и цена обещает быть более привлекательной. Поэтому не стоит сомневаться, что найдутся желающие купить этот кроссовер в базовой комплектации.

Базовый Kia Sportage нового поколения для Европы разочаровал оснащением

А вот так выглядит салон кроссовера в богатых комплектациях

Как сообщалось ранее, европейский Kia Sportage пятого поколения на 133 мм короче глобальной версии. В Старом Свете кроссовер предложен с 1,6-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 136 л.с., а также бензиновыми наддувными агрегатами аналогичного рабочего объема на 150 и 180 л.с. Есть также пара гибридных модификаций.

Европейские продажи нового Kia Sportage начнутся еще до конца нынешнего года. О дате выхода новинки на украинский рынок будет объявлено позднее.

Напомним, что концерн Kia-Hyundai в 2028 году планирует начать массовый выпуск автомобилей на водородных топливных элементах. Одно из главных направлений поставок - вооруженные силы Южной Кореи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai Motor
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения