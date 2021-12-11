На шляху до рекорду: як унікальний гоночний ГАЗ у 1938 році під Києвом випробовували

Фото: ГАЗ ГЛ-1 на старті гонки на Житомирському шосе під Києвом у 1938 році (Mike Motorov/facebook.com)

Унікальний спортивний автомобіль ГАЗ ГЛ-1 відсвяткував свою публічну прем'єру у 1938 року під Києвом. Тоді в ході змагань на Житомирському шосе машина змогла розвинути швидкість 143 км/год.

Чим цікавий цей автомобіль та як проходив дебютний заїзд, читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто. РБК-Україна Авто.

У вересні 1938 року під Києвом, біля села Мила на Житомирському шосе проходили всесоюзні змагання з авто- та мотоспорту. Чотириколісних машину в перегонах брало участь небагато - всього чотири.

Відомо, що всі спортивні прототипи були побудовані на шасі ГАЗ-А і ГАЗ М-1. Найцікавішим же екземпляром став спортивний родстер ГАЗ ГЛ-1. Саме під Києвом відбулися його перші офіційні заїзди.

Заводський випробувач Аркадій Миколаїв біля гоночного автомобіля ГАЗ ГЛ-1 на гонці Житомирським шосе, 1938 рік

Як з'явився ГАЗ ГЛ-1

Створення цього гоночного боліда почалося взимку 1938 року. Проект отримав назву "Гоночна Ліпгарта", або ГЛ, на честь головного конструктора заводу ГАЗ Андрія Ліпгарта.

На стандартній рамі чотиридверного седана ГАЗ М-1 встановили 2-місний кузов більш обтічної форми. Серійний 4-циліндровий двигун допрацювали: збільшили діаметр клапанів, встановили нову головку блоку циліндрів. В результаті потужність силового агрегату зросла з 50 до 65 к.с.

Старт гонки на Житомирському шосе, 18 вересня 1938 року

Гонка ГАЗ ГЛ-1 під Києвом та подальша доля машини

Під Києвом спортивним ГАЗом керував гонщик заводської команди Аркадій Ніколаєв. В першому заїзді на дистанції 1 км зі стартом з місця йому вдалося розігнати машину до швидкості 143 км/год. А абсолютний рекорд швидкості для цієї машини було встановлено вже пізніше в Москві, він склав 147 км/год.

Таких автомобілів було побудовано лише два, причому другий екземпляр не тільки базувався на шасі потужнішої версії ГАЗ-11-73, а й отримав додатковий ковпак над місцем водія для зниження аеродинамічного опору.

Другий побудований екземпляр ГАЗ ГЛ-1

Жодна із двох машин до наших днів не збереглася. Однак у 2010 році ентузіасти з Росії побудували репліку другого варіанту ГАЗ ГЛ-1.

Нагадаємо, що заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки. 11 грудня 1967 року Луцький машинобудівний завод був перетворений на луцький автомобілебудівний завод