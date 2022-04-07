Ці прості поради допоможуть водіям економити бензин

Під час війни Росії проти України ціни на бензин на заправках зросли. Більше того, заправити своє авто тепер стало складніше. Тому водії шукають способи зниження витрати палива.

Прості і дієві правила, які допоможуть вам знизити витрати бензину в ці непрості часи - читайте у нашому матеріалі нижче.

Справність авто

Є безліч несправностей, що можуть вплинути на витрату бензину.

Особливо звертайте увагу на масло - його потрібно своєчасно міняти. Занадто брудне і в’язке масло стає причиною збільшення витрат палива, так як воно покликане полегшити тертя між працюючими деталями двигуна.

Свічки запалювання

При зношеному електроді або підвищеному нагарі на ньому суміш буде загорятися з перебоями. Перевитрата палива складе близько 15-20%, але може зрости навіть вдвічі. Однак спеціалісти радять не міняти свічки "про всяк випадок" - лише в залежності від їхнього стану.

Оптимальна швидкістю

Найменше палива двигун авто витрачає тоді, коли працює на мінімальних обертах при максимально високій передачі. Експерти радять по можливості тримати швидкість в районі 70-80 км/год і використовувати п’яту чи шосту передачу.

Тиск у шинах

Усі водії мають знати, що холодне повітря зменшує тиск у шинах. А при русі автомобіля на напівспущених шинах витрата палива збільшується. При цьому, зростає ще й навантаження на ходову частину автомобіля.

Тюнінг

Зайвий тюнінг авто може істотно зменшити аеродинамічні властивості машини, що також може призвести до збільшення витрат на бензин. До слова, це ж стосується відкритих вікон і люків - з метою економії пального їх краще закрити.

Стиль водіння

Знизити витрату бензину до 20%, кажуть експерти, можна за рахунок плавних розгонів і гальмування.

Наприклад, якщо під час руху ви побачили, що через 500 м від вас зелений сигнал світлофора зараз зміниться на червоний, то не намагайтеся проскочити. Ліпше відпустіть ногу з педалі газу, щоб докотитися на передачі до стоп-лінії.

Якісний бензин

Якщо є змога, то купуйте якісний і рекомендований саме для вашого авто бензин. Бо якщо лити в бак замість зазначеного в паспорті 95-го дешевший 92-й, то витрата палива може збільшитися до 20%.

Якісний бензин - запорука економії (фото: pixabay.com)

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