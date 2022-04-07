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Ці прості поради допоможуть водіям економити бензин

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Четвер 07 квітня 2022 12:30
Ці прості поради допоможуть водіям економити бензин Поради, які допоможуть економити бензин (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час війни Росії проти України ціни на бензин на заправках зросли. Більше того, заправити своє авто тепер стало складніше. Тому водії шукають способи зниження витрати палива.

Прості і дієві правила, які допоможуть вам знизити витрати бензину в ці непрості часи - читайте у нашому матеріалі нижче.

Справність авто

Є безліч несправностей, що можуть вплинути на витрату бензину.

Особливо звертайте увагу на масло - його потрібно своєчасно міняти. Занадто брудне і в’язке масло стає причиною збільшення витрат палива, так як воно покликане полегшити тертя між працюючими деталями двигуна.

Свічки запалювання

При зношеному електроді або підвищеному нагарі на ньому суміш буде загорятися з перебоями. Перевитрата палива складе близько 15-20%, але може зрости навіть вдвічі. Однак спеціалісти радять не міняти свічки "про всяк випадок" - лише в залежності від їхнього стану.

Оптимальна швидкістю

Найменше палива двигун авто витрачає тоді, коли працює на мінімальних обертах при максимально високій передачі. Експерти радять по можливості тримати швидкість в районі 70-80 км/год і використовувати п’яту чи шосту передачу.

Тиск у шинах

Усі водії мають знати, що холодне повітря зменшує тиск у шинах. А при русі автомобіля на напівспущених шинах витрата палива збільшується. При цьому, зростає ще й навантаження на ходову частину автомобіля.

Тюнінг

Зайвий тюнінг авто може істотно зменшити аеродинамічні властивості машини, що також може призвести до збільшення витрат на бензин. До слова, це ж стосується відкритих вікон і люків - з метою економії пального їх краще закрити.

Стиль водіння

Знизити витрату бензину до 20%, кажуть експерти, можна за рахунок плавних розгонів і гальмування.

Наприклад, якщо під час руху ви побачили, що через 500 м від вас зелений сигнал світлофора зараз зміниться на червоний, то не намагайтеся проскочити. Ліпше відпустіть ногу з педалі газу, щоб докотитися на передачі до стоп-лінії.

Якісний бензин

Якщо є змога, то купуйте якісний і рекомендований саме для вашого авто бензин. Бо якщо лити в бак замість зазначеного в паспорті 95-го дешевший 92-й, то витрата палива може збільшитися до 20%.

Ці прості поради допоможуть водіям економити бензин

Якісний бензин - запорука економії (фото: pixabay.com)

Тримайте карту заправок України, де прямо зараз можна купити бензин

Також читайте про те, що буде з ціною на газ і бензин в нашій країні в найближчому майбутньому.

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