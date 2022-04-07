Эти простые советы помогут водителям экономить бензин
Во время войны России против Украины цены на бензин на заправках выросли. Более того, заправить свое авто теперь стало сложнее. Поэтому водители ищут способы снижения расхода топлива.
Простые и действенные правила, которые помогут вам снизить расход бензина в эти непростые времена - читайте в нашем материале ниже.
Исправность авто
Есть множество неисправностей, которые могут повлиять на расход бензина.
Особенно обращайте внимание на масло - его нужно своевременно менять. Слишком грязное и вязкое масло становится причиной увеличения расхода топлива, так как оно призвано облегчить трение между работающими деталями двигателя.
Свечи зажигания
При изношенном электроде или повышенном нагаре на нем смесь будет загораться с перебоями. Перерасход топлива составит около 15-20%, но может вырасти даже вдвое. Однако специалисты советуют не менять свечи "на всякий случай" - только в зависимости от их состояния.
Оптимальная скоростью
Меньше всего топлива двигатель авто расходует тогда, когда работает на минимальных оборотах при максимально высокой передаче. Эксперты советуют по возможности держать скорость в районе 70-80 км/ч и использовать пятую или шестую передачу.
Давление в шинах
Все водители должны знать, что холодный воздух уменьшает давление в шинах. А при движении автомобиля на полуспущенных шинах расход топлива увеличивается. При этом, возрастает еще и нагрузка на ходовую часть автомобиля.
Тюнинг
Лишний тюнинг авто может существенно уменьшить аэродинамические свойства машины, что также может привести к увеличению расходов на бензин. К слову, это же касается открытых окон и люков - в целях экономии горючего их лучше закрыть.
Стиль вождения
Снизить расход бензина до 20%, говорят эксперты, можно за счет плавных разгонов и торможения.
Например, если во время движения вы увидели, что через 500 м от вас зеленый сигнал светофора сейчас сменится на красный, то не пытайтесь проскочить. Лучше отпустите ногу с педали газа, чтобы докатиться на передаче до стоп-линии.
Качественный бензин
Если есть возможность, то покупайте качественный и рекомендованный именно для вашего авто бензин. Потому что если лить в бак вместо указанного в паспорте 95-го более дешевый 92-й, то расход топлива может увеличиться до 20%.
Качественный бензин - залог экономии (фото: pixabay.com)
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