Президент оцінить: популярний кросовер перетворили на лімузин

Еммануель Макрон отримав новий персональний автомобіль. Президент Франції пересів на кросовер DS 7 Crossback Elysee, який створили спеціально для нього. Модель отримала збільшену на 200 мм колісну базу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу DS.

Кросовер отримав приховане бронювання, тримачі для прапорів на передніх крилах, а також проблискові маячки. Модель також оснащена унікальними 20-дюймовими колесами та антеною у вигляді акулячого плавця для спеціальної телекомунікаційної системи.

DS 7 Crossback оснастили двома окремими задніми сидіннями на задньому ряду. У тунель між кріслами встановили бездротовий зарядний пристрій для смартфона, а також органи управління обігрівом і вентиляцією задніх сидінь. Серед інших примітних моментів-обробка салону шкірою Basalt Black і алькантарою в колір.

Кросовер оснащений підключається гібридною силовою установкою, яка складається з двигуна PureTech, двох електродвигунів і акумуляторної батареї на 13,2 кВтг. Це дозволяє повнопривідній машині розвивати сумарну потужність в 300 к.с. і 520 Нм максимального крутного моменту.

Звичайно, броня і збільшена довжина змінили динамічні характеристики машини в порівнянні з стандартною версією. DS 7 Crossback Élysée вперше показався на публіці під час церемоній, присвячених перемир'ю 11 листопада 1918 року, що поклало кінець Першій світовій війні.

Раніше стало відомо, що всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок". Така норма прописана в новому законі про транспортну інфраструктуру.

Нагадаємо, що Mazda анонсувала прем'єру CX-50. Машину побудують на тій же платформі, яку вже застосували на Mazda3 і CX-30.