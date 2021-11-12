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Конкурент Nissan Juke та Renault Captur: Honda представила компактний бюджетний кросовер

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П'ятниця 12 листопада 2021 09:10
Конкурент Nissan Juke та Renault Captur: Honda представила компактний бюджетний кросовер Концепт Honda SUV RS (Фото: autocarindia.com)
Автор: Олександр Мороз

На міжнародному автошоу GIIAS 2021 в Індонезії Honda представила прототип кросовера SUV RS. Незабаром автомобіль стане серійним та може стати глобальною моделлю.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoCarIndia.

Honda SUV RS створена спільними зусиллями центру Honda R&D Asia Pacific у Таїланді та відділення Хонди в Індонезії. Серійна версія кросовера доповнить лінійку марки в Азії, а згодом може з'явитися на інших ринках.

Конкурент Nissan Juke та Renault Captur: Honda представила компактний бюджетний кросовер

Поки технічні деталі триматися японським автовиробником в секреті, ясно лише, що це компактний п'ятимісний кросовер довжиною близько 4,3 метра. Набагато важливіше те, що вже через кілька місяців цей концепт перетворитися в серійну модель, якою пророкують Індекс ZR-V.

Передбачається, що новинка буде продаватися в азійсько-тихоокеанському регіоні, де складе конкуренцію Toyota Raize, Daihatsu Rocky і Perodua Ativa. Але згодом вона з'явиться і в інших регіонах світу.

Конкурент Nissan Juke та Renault Captur: Honda представила компактний бюджетний кросовер

За неофіційними даними, ZR-V заснований на тій же платформі, що і трирядний паркетник BR-V. Але якщо BR-V розрахований на сімейних покупців, то ZR-V орієнтований на молодь і отримає, в тому числі RS-версію "під спорт" у відповідному антуражі.

Конкурент Nissan Juke та Renault Captur: Honda представила компактний бюджетний кросовер

Інформації про силові агрегати поки немає, швидше за все новинка запозичить у спорідненого BR-V півторалітровий "атмосферник" i-VTEC потужністю 121 к.с. з шестиступінчастою "механікою" або варіатором. З огляду на бюджетність паркетника, систему повного приводу очікувати не варто.

Дебют серійної версії концепт-кара Honda SUV RS очікується вже в першій половині 2022 року. Тоді ж стануть відомі технічні характеристики і ціни.

Нагадаємо, що Honda CR-V стала одним з родоначальників класу кросоверів, сталося це ще в 1995 році. Зараз японський автовиробник активно працює над шостим поколінням машини.

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