Honda CR-V шостого покоління: коли чекати на новий кросовер

Honda CR-V стала одним з родоначальників класу кросоверів, сталося це ще в 1995 році. Японський автовиробник активно працює над шостим поколінням машини. Ми зібрали всю наявну інформацію про майбутню новинку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Судячи з прототипів, новий CR-V буде більшим поточної моделі, довжина якої становить 4623 мм, ширина 1855 мм, а висота 1690 мм. Задній звис також виглядає довшим, що в поєднанні з іншими змінами змінює пропорції кросовера.

Honda заявила, що новинка отримає мультимедіа з вбудованими сервісами Google. У вересні компанія підтвердила, що працює з Google над адаптацією всіх сервісів цифрового гіганта для своєї нової машини, яка вийде на ринок у другій половині 2022 року. Цифровий ключ також вперше з'явиться на CR-V.

Завдяки збільшеним розмірам, кросовер отримає більш просторий салон з поліпшеними матеріалами, мінімалістський стиль і ймовірно трирядний семимісний варіант.

Відомо, що новий CR-V не отримав чисто електричної модифікації, але ймовірно обзаведеться плагін-гібридною версією під брендом e: PHEV, щоб конкурувати з Toyota RAV4 Prime і Ford Kuga PHEV. Силова установка буде складатися з 1,5-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна та електродвигуна сумарною потужністю 212 к. с.

Також кросовер отримає і "класичну" гібридну версію в складі 2,0-літрового чотирициліндрового бензинового мотора і допоміжного електродвигуна на задній осі. Очікується, що світова прем'єра шостого покоління Honda CR-V відбудеться в кінці 2022 року, а старт продажів почнеться не раніше першого кварталу 2023 року.

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