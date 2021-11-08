Honda CR-V шостого покоління: коли чекати на новий кросовер
Honda CR-V стала одним з родоначальників класу кросоверів, сталося це ще в 1995 році. Японський автовиробник активно працює над шостим поколінням машини. Ми зібрали всю наявну інформацію про майбутню новинку.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Судячи з прототипів, новий CR-V буде більшим поточної моделі, довжина якої становить 4623 мм, ширина 1855 мм, а висота 1690 мм. Задній звис також виглядає довшим, що в поєднанні з іншими змінами змінює пропорції кросовера.
Honda заявила, що новинка отримає мультимедіа з вбудованими сервісами Google. У вересні компанія підтвердила, що працює з Google над адаптацією всіх сервісів цифрового гіганта для своєї нової машини, яка вийде на ринок у другій половині 2022 року. Цифровий ключ також вперше з'явиться на CR-V.
Завдяки збільшеним розмірам, кросовер отримає більш просторий салон з поліпшеними матеріалами, мінімалістський стиль і ймовірно трирядний семимісний варіант.
Відомо, що новий CR-V не отримав чисто електричної модифікації, але ймовірно обзаведеться плагін-гібридною версією під брендом e: PHEV, щоб конкурувати з Toyota RAV4 Prime і Ford Kuga PHEV. Силова установка буде складатися з 1,5-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна та електродвигуна сумарною потужністю 212 к. с.
Також кросовер отримає і "класичну" гібридну версію в складі 2,0-літрового чотирициліндрового бензинового мотора і допоміжного електродвигуна на задній осі. Очікується, що світова прем'єра шостого покоління Honda CR-V відбудеться в кінці 2022 року, а старт продажів почнеться не раніше першого кварталу 2023 року.
Раніше ми писали, що BMW готує найпотужніший кросовер у своїй історії. Прем'єра відбудеться 29 листопада, а сама машина повинна скласти конкуренцію Porsche Cayenne Turbo GT.
Також повідомлялося, що Tesla відкриває доступ до своїх зарядок всім електромобілям. Експеримент стартує в Нідерландах.