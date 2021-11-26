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Постріляв-попив каву: електрокар Tesla Model X обладнали кулеметами і кавоваркою

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П'ятниця 26 листопада 2021 08:30
Постріляв-попив каву: електрокар Tesla Model X обладнали кулеметами і кавоваркою "Бойова" Tesla Model X (Фото: electrek.co
Автор: Олександр Мороз

У США електрокар Tesla Model X оснастили двома кулеметами та кавомашиною. Незвичайний проект було реалізовано для кавової компанії, заснованої армійськими ветеранами.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek

Засновником Black Rifle Coffee Company, що випускає каву преміум-класу, є Еван Хейфер-ветеран спеціальних операцій в Іраку та Афганістані. У електричний кросовер, "тюнінгований" на його замовлення, внесено багато змін, але особливо вражають два скорострільних кулемета, які виїжджають з салону за сигналом з пульта.

Постріляв-попив каву: електрокар Tesla Model X обладнали кулеметами і кавоваркою

Це Profense PF556, розраховані під патрон калібру 5,56 x 45 НАТО і оснащені програмованим блоком управління. Ефективна дальність стрільби становить 900 метрів, скорострільність - від 600 до 4000 пострілів в хвилину.

Кулемети встановлені на платформі, що зайняла місце другого ряду сидінь і гасить віддачу при стрільбі. При цьому, вся виконавчі механізми і автоматика кулеметів живляться від штатної акумуляторної батареї Model X. А в багажник, враховуючи специфіку діяльності ветеранської компанії, поставили дорогу кавомашину Marzocco.

Постріляв-попив каву: електрокар Tesla Model X обладнали кулеметами і кавоваркою

Якщо ви побачите, що до вас наближається кросовер Tesla Model X в камуфляжному забарвленні - не поспішайте хапатися за серце. Можливо, обыйдеться без стрілянини, вас просто пригостять гарною кавою.

Нагадаємо, що найпотужніша Tesla Model S Plaid потрапила в аварію на гоночному треку. Електрокар тестували експерти YouTube-каналу Speed Academy.

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