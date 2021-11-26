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Пострелял - попил кофе: электрокар Tesla Model X оборудовали пулеметами и кофемашиной

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Пятница 26 ноября 2021 08:30
Пострелял - попил кофе: электрокар Tesla Model X оборудовали пулеметами и кофемашиной "Боевая" Tesla Model X (Фото: electrek.co
Автор: Александр Мороз

В США электрокар Tesla Model X оснастили двумя пулеметами и кофемашиной. Необычный проект был реализован для кофейной компании, основанной армейскими ветеранами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek

Основателем Black Rifle Coffee Company, выпускающей кофе премиум-класса, является Эван Хэйфер — ветеран специальных операций в Ираке и Афганистане. В электрический кроссовер? "тюнингованный" по его заказу, внесено много изменений, но особенно впечатляют два скорострельных пулемета, которые выезжают из салона по сигналу с пульта.

Пострелял - попил кофе: электрокар Tesla Model X оборудовали пулеметами и кофемашиной

Это Profense PF556, рассчитанные под патрон калибра 5,56×45 НАТО и оснащенные программируемым блоком управления. Эффективная дальность стрельбы составляет 900 метров, скорострельность — от 600 до 4000 выстрелов в минуту.

Пулеметы установлены на платформе, занявшей место второго ряда сидений и гасящей отдачу при стрельбе. При этом, вся исполнительные механизмы и автоматика пулеметов питаются от штатной аккумуляторной батареи Model X. А в багажник, учитывая специфику деятельности ветеранской компании, поставили дорогую кофемашину Marzocco.

Пострелял - попил кофе: электрокар Tesla Model X оборудовали пулеметами и кофемашиной

Если вы увидите приближающийся к вам кроссовер Tesla Model X в камуфляжной окраске – не спешите хвататься за сердце. Возможно, обойдется без стрельбы, вас просто угостят хорошим кофе.

Напомним, что самая мощная Tesla Model S Plaid попала в аварию на гоночном треке. Электрокар тестировали эксперты YouTube-канала Speed Academy.

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