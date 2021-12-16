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Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям

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Четвер 16 грудня 2021 16:45
Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям Електричний шаттл Polaris GEM (Фото: Ford)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Ford Motor разом зі своїм благодійним фондом запустила на південному заході Детройта пілотний проект з доставки їжі автономними транспортними засобами

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням напрес-службу Ford.

Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям

За заявою компанії, на першому етапі програми буде доставлено 10 000 фунтів (близько 4536 кг) свіжих продуктів літнім людям, які не можуть відвідувати магазини через проблеми з мобільністю.

Доставкою продуктів займається низькошвидкісний електричний шаттл Polaris GEM, доопрацьований Ford і його дочірньою компанією Quantum Signal AI. Дизайн розмальовки машини створила студентка детройтської школи мистецтв Брук Сноу - отримані за цю роботу 5 тисяч доларів вона витратила на оплату навчання.

Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям

Оскільки це поки експеримент, що демонструє можливе застосування безпілотників, в кабіні шаттла для підстраховки знаходяться два співробітники проекту. Крім того, поки до справи не підключили роботів-кур'єрів, комусь потрібно заносити продукти на поріг квартири.

Проте, відпрацювання технології йде повним ходом - оператор в комп'ютерній диспетчерській може повністю брати на себе управління шатлом.

Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям

По мірі вдосконалення системи подібні шатли зможуть перевозити посилки і пакети з їжею без участі людей, а безпосередню доставку візьмуть на себе дрони або роботи-кур'єри.

Нагадаємо, що тепер Ford Kuga можна придбати тільки з бензиновими силовими агрегатами. Автовиробник виключив з моторної лінійки 1,5-літрові і 2,0-літрові дизельні двигуни сімейства EcoBlue.

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