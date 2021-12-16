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Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям

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Четверг 16 декабря 2021 16:45
Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям Электрический шаттл Polaris GEM (Фото: Ford)
Автор: Александр Мороз

Компания Ford Motor вместе со своим благотворительным фондом запустила на юго-западе Детройта пилотный проект по доставке еды автономными транспортными средствами

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям

По заявлению компании, на первом этапе программы будет доставлено 10 000 фунтов (около 4536 кг) свежих продуктов пожилым людям, которые не могут посещать магазины из-за проблем с мобильностью.

Доставкой продуктов занимается низкоскоростной электрический шаттл Polaris GEM, доработанный Ford и его дочерней компанией Quantum Signal AI. Дизайн раскраски машины создала студентка Детройтской школы искусств Брук Сноу – полученные за эту работу 5 тысяч долларов она потратила на оплату обучения.

Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям

Поскольку это пока эксперимент, демонстрирующий возможное применение беспилотников, в кабине шаттла для подстраховки находятся два сотрудника проекта. Кроме того, пока к делу не подключили роботов-курьеров, кому-то нужно заносить продукты на порог квартиры.

Тем не менее, отработка технологии идет полным ходом – находящийся в компьютерной диспетчерской оператор может полностью брать на себя управление шаттлом.

Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям

По мере совершенствования системы подобные шаттлы смогут перевозить посылки и пакеты с едой без участия людей, а непосредственную доставку возьмут на себя дроны либо роботы-курьеры.

Напомним, что теперь Ford Kuga можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.

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