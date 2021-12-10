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Побити Tesla її ж зброєю: Mercedes першим у Європі починає продаж машин з автопілотом

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П'ятниця 10 грудня 2021 11:01
Побити Tesla її ж зброєю: Mercedes першим у Європі починає продаж машин з автопілотом Фото: Mercedes-Benz S-Class (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz став першим автовиробником в Європі, який отримав повний юридичний дозвіл на продаж автомобілів з просунутім автопілотом третього рівня. Система Drive Pilot дозволяє водієві повністю прибирати руки з керма під час руху.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Первістком нової технології став седан Mercedes-Benz S-Class. Новий комплекс систем активної безпеки Drive Pilot вже схвалений в Німеччині і одночасно з цим німецькі машини проходять сертифікаційні випробування в Китаї і США.

Побити Tesla її ж зброєю: Mercedes першим у Європі починає продаж машин з автопілотом

Drive Pilot був представлений ще у 2020 році разом з офіційною прем'єрою нового Mercedes-Benz S-Class. Але вирішення юридичних питань зайняло тривало майже два роки. Система від Mercedes-Benz поки працює тільки на певних ділянках мережі автобанів Німеччини і тільки на швидкості до 60 км/год.водій завжди повинен бути готовий взяти на себе управління машиною.

Побити Tesla її ж зброєю: Mercedes першим у Європі починає продаж машин з автопілотом

"Drive Pilot дозволяє водієві відволіктися від дороги і зосередитися на деяких другорядних діях, будь то спілкування з колегами по hands-free, робота в інтернеті перегляд фільму", - зазначають в Mercedes-Benz.

Цікаво, що в режимі Drive Pilot на центральному дисплеї автомобіля можна активувати додатки, які під час звичайного руху машини заблоковані.

Побити Tesla її ж зброєю: Mercedes першим у Європі починає продаж машин з автопілотом

Попри істотні швидкісні обмеження нової системи, асистент відмінно підійде для руху в пробках. На момент запуску Drive Pilot буде працювати на ділянках німецьких трас загальною протяжністю 13,2 тис. кілометрів.

На відміну від Tesla, в яких використовуються виключно камери, в німецькому седані також встановлені LiDAR, радари дальньої дії і камери. Машина навіть має вбудований зовнішній мікрофон, який дозволяє заздалегідь почути наближення автомобілів швидкої допомоги, а датчик вологості в колісній арці дозволяє контролювати стан дорожнього покриття.

Система Drive Pilot на Mercedes-Benz запрацює з початку 2022 року. У Mercedes-Benz не приховують, що спочатку автопілот буде доступний для флагманського седана, але з часом ця технологія з'явиться і на інших моделях компанії. До кінця десятиліття система пропишеться майже на всіх машинах актуальною модельної лінійки.

Раніше ми повідомляли, що у США уряд відмовиться від автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. На альтернативні енергоносії машини чиновників повинні перейти до 2035 року.

Нагадаємо, що популярний кросовер Ford позбудеться половини моторів. Ford Kuga тепер можна придбати тільки з бензиновими силовими агрегатами.

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