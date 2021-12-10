Побить Tesla ее же оружием: Mercedes первым в Европе начинает продажи машин с автопилотом

Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем в Европе, который получил полное юридическое разрешение на продажу автомобилей с продвинутым автопилотом третьего уровня. Система Drive Pilot позволяет водителю полностью убирать руки с руля во время движения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Первенцем новой технологии стал седан Mercedes-Benz S-Class. Новый комплекс систем активной безопасности Drive Pilot уже одобрен в Германии и одновременно с этим немецкие машины проходят сертификационные испытания в Китае и США.

Drive Pilot был представлен еще в 2020 году вместе с официальной премьерой нового Mercedes-Benz S-Class. Но решение юридических вопросов длилось почти два года. Система от Mercedes-Benz пока работает только на определенных участках сети автобанов Германии и только на скорости до 60 км/ч. Водитель всегда должен быть готов взять на себя управление машиной.

"Drive Pilot позволяет водителю отвлечься от дороги и сосредоточиться на некоторых второстепенных действиях, будь то общение с коллегами по громкой связи, работа в интернете просмотр фильма", - отмечают в Mercedes-Benz.

Интересно, что в режиме Drive Pilot на центральном дисплее автомобиля можно активировать приложения, которые во время обычного движения машины заблокированы.

Несмотря на существенные скоростные ограничения новой системы, ассистент отлично подойдет для движения в пробках. На момент запуска Drive Pilot будет работать на участках немецких трасс общей протяженностью 13,2 тыс. километров.

В отличие от Tesla, в которых используются исключительно камеры, в немецком седане также установлены LiDAR, радары дальнего действия и камеры. Машина даже имеет встроенный наружный микрофон, который позволяет заранее услышать приближение автомобилей скорой помощи, а датчик влажности в колесной арке позволяет контролировать состояние дорожного покрытия.

Система Drive Pilot на Mercedes-Benz заработает с начала 2022 года. В Mercedes-Benz не скрывают, что изначально автопилот будет доступен для флагманского седана, но со временем эта технология появится и на других моделях компании. К концу десятилетия система пропишется почти на всех машинах актуальной модельной линейки.

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