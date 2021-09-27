Норвегія може повністю відмовиться від легкових авто з ДВЗ навесні 2022 року

Як повідомляє Motor.No, попит на бензинові та дизельні машини в Норвегії стрімко скорочується. Очікується, що продажі машин з ДВС стануть практично нульовими вже навесні наступного року.

Вже наступної весни Норвегія має всі шанси стати першою країною у світі, де повнюстю припиняться продажі нових бензинових та дизельних автомобілів. Їх місце займуть гібриди і електромобілі.

Як повідомляє Motor.No, Уряд планує заборонити продажі бензинових і дизельних автомобілів в 2025 році. Але проаналізувавши зниження попиту на авто із ДВС в Норвегії з 2017 року, Норвезька Автомобільна Федерація (NAF) зробила висновок, що їх продажі зійдуть до нуля вже у квітні 2022 року.

Експерти Автомобільної федерації також відзначають, що до 2025 року кількість реєстрацій транспортних засобів з ДВЗ буде настільки низьким, що вони пропадуть з автосалонів ще до вступу в силу офіційної заборони. Частка електромобілів в статистиці продажів нових машин за серпень 2021 року склала 72 відсотки, на гібриди довелося ще 20,4 відсотка.

Відповідно, бензинові автівки зайняли тільки 4,6 відсотка, а авто з дизельними моторами і того менше – 3,2 відсотка. Серед найбільш продаваних в Норвегії машин-електрична Tesla Model 3 і підзаряджається гібрид Toyota RAV4 Prime. За прогнозами аналітиків, вже через 20 років на Норвезьких дорогах взагалі не залишиться автомобілів з бензиновими або дизельними двигунами.

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