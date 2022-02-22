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Є перший мільйон: кияни масово платять за паркування автомобілів наперед

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Вівторок 22 лютого 2022 16:40
Є перший мільйон: кияни масово платять за паркування автомобілів наперед Табличка передплаченого паркування (Фото: t.me/Константин вусів)
Автор: Константин Широкун

За останні місяці 34 установи в Києві скористалися послугою передплаченого паркування для потреб свого бізнесу. Міський бюджет отримав понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Телеграм-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

"Серед закладів - салони краси, ресторани, бізнес-центри, офіси, бутіки, банківські установи, готелі та навіть вищі навчальні заклади. Всього зарезервували 145 паркомісць", – зазначив Костянтин Усов.

Є перший мільйон: кияни масово платять за паркування автомобілів напередЗа його словами, загальна сума, отримана від цього бюджету Києва, становить 1 142 631 грн. "Якщо ви бачите таку табличку перед закладом – знайте: це відповідальний бізнес, який чесно підписався на місце. Переконатися в цьому можна, перейшовши по QR-коду. Водночас дуже багато підприємств, які ставлять перед своїми будівлями конуси та інші перешкоди для незаконного резерву паркомісць. Кожен день працівники "Київтранспарксервісу" прибирають незаконно стоять елементи, звільняючи місця для кожного, кому потрібно припаркуватися", - сказав заступник голови КМДА.

Також повідомлялося, що згорілий корабель з 4000 машин може викликати подорожчання електрокарів. Однією з причин загоряння називають перегрів батареї електромобіля.

Раніше ми писали, що Volkswagen почав продавати свій Найдешевший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.

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