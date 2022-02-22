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Есть первый миллион: киевляне массово платят за парковку автомобилей наперед

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Вторник 22 февраля 2022 16:40
Есть первый миллион: киевляне массово платят за парковку автомобилей наперед Табличка предоплаченой парковки (Фото: t.me/Константин Усов)
Автор: Константин Широкун

За последние месяцы 34 учреждения в Киеве воспользовались услугой предоплаченной парковки для нужд своего бизнеса. Городской бюджет получил более 1 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Телеграм-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

"Среди заведений – салоны красоты, рестораны, бизнес-центры, офисы, бутики, банковские учреждения, гостиницы и даже высшие учебные заведения. Всего зарезервировали 145 паркомест", – отметил Константин Усов.

Есть первый миллион: киевляне массово платят за парковку автомобилей напередПо его словам, общая сумма, полученная от этого бюджета Киева, составляет 1 142 631 грн. "Если вы видите такую ​​табличку перед заведением – знайте: это ответственный бизнес, который честно подписался на место. Убедиться в этом можно, перейдя по QR-коду. В то же время очень много предприятий, которые ставят перед своими зданиями конусы и другие преграды для незаконного резерва паркомест. Каждый день работники "Киевтранспарксервиса" убирают незаконно стоящие элементы, освобождая места для каждого, кому нужно припарковаться", – сказал замглавы КГГА.

Также сообщалось, что сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаров. Одной из причин возгорания называют перегрев батареи электромобиля.

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