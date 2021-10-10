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Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

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Неділя 10 жовтня 2021 19:25
Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів Всюдихід Ripsaw EV3-F4 (Фото: hemmings.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Howe&Howe, що спеціалізується на військових автомобілях, випустила гусеничний позашляховик Ripsaw EV3-F4. Його може купити будь-який бажаючий-якщо, звичайно, у нього є півмільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Hemmings.

На онлайн-аукціоні Hemmgs виставлений незвичайний всюдихід Ripsaw EV3-F4. Вражає не тільки зовнішній вигляд мащіни, а й запитувана ціна - ні багато ні мало 575 тисяч доларів!

Під капотом "танка" Ripsaw EV3-F4 з кліренсом 508 міліметрів встановлений 6,6-літровий дизель Duramax V8 потужністю 811 к.с. у парі з ним працює 5-діапазонна автоматична трансмісія Allison 1000.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

Незважаючи на чималу вагу в 4,5 тонни всюдихід здатний розігнатися до 97 кілометрів на годину. Продавець стверджує, що це одна з найшвидших гусеничних машин у світі.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

Виглядає цей всюдихід з поліуретановими гусеницями вельми грізно, що не заважає йому бути комфортабельним.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

У салоні зі світлодіодним підсвічуванням встановлені комфортабельні крісла фірми Recaro, обладнані системою підігріву і вентиляції.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

Кермо цієї машини більше схоже на штурвал, ніж на традиційну "баранку". На передній панелі розташовані два великих 12-дюймових тачскріна марки Garmin - приладова панель і тачскрін мультимедійного комплексу.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

Також є система нічного бачення, зовнішні камери кругового огляду і численні сенсори.

Персональний танк: на продаж виставлено 800-сильний гусеничний всюдихід за 575 тисяч доларів

На даний момент аукціонна ціна Ripsaw EV3-F4 досягла позначки в 525 тися доларів, але до кінця торгів ще є час.

Нагадаємо, що британська компанія fering анонсувала гібридний позашляховик Pioneer. У нього гібридна силова установка, панелі кузова з особливо міцної тканини і величезний запас ходу 7000 км на одній заправці.

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