Персональный танк: на продажу выставлен 800-сильный гусеничный вездеход за 575 тысяч долларов

Компания Howe&Howe, специализирующаяся на военных автомобилях, выпустила гусеничный внедорожник Ripsaw EV3-F4. Его может купить любой желающий - если, конечно, у него есть полмиллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Hemmings.

На онлайн-аукционе Hemmgs выставлен необычный вездеход Ripsaw EV3-F4. Впечатляет не только внешний вид мащины, а и запрашиваемая цена - ни много ни мало 575 тысяч долларов!

Под капотом "танка" с клиренсом 508 миллиметров установлен 6,6-литровый дизель Duramax V8 мощностью 811 л.с. В паре с ним работает 5-диапазонная автоматическая трансмиссия Allison 1000.

Несмотря на немалый вес в 4,5 тонны вездеход способен разогнаться до 97 километров в час. Продавец утверждает, что это одна из самых быстрых гусеничных машин в мире.

Выглядит этот вездеход с полиуретановыми гусеницами весьма грозно, что не мешает ему быть комфортабельным.

В салоне со светодиодной подсветкой установлены комфортабельные кресла фирмы Recaro, оборудованные системой подогрева и вентиляции.

Руль этой машины больше похож на штурвал, чем на традиционную "баранку". На передней панели расположены два больших 12-дюймовых тачскрина марки Garmin - приборная панель и тачскрин мультимедийного комплекса.

Также имеются система ночного видения, наружные камеры кругового обзора и многочисленные сенсоры.

На данный момент аукционная цена Ripsaw EV3-F4 достигла отметки в 525 тысяч долларов, но до конца торгов еще есть время.

Напомним, что британская компания Fering анонсировала гибридный внедорожник Pioneer. У него гибридная силовая установка, панели кузова из особо прочной ткани и огромный запас хода 7000 км на одной заправке.