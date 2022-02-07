Дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan

Глава дилерського центру Nissan в штаті Нью-Йорк подав до суду на японського автовиробника, через те, що той відкрив неподалік ще один такий центр. Попри серйозне зниження постачання нових авто.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Джеймс Рурк, співвласник і генеральний менеджер дилерського центру Central Avenue Nissan в Йонкерсі (штат Нью-Йорк) стверджує - даючи "зелене світло" ще одному дилерському центру, Nissan посилює дефіцит постачання нових автомобілів.

У позові, поданому до Окружного суду США по Південному округу Нью-Йорка, йдеться про порушення контракту і закону штату, спрямованого на захист дилерських центрів.

"Останнє, що зараз потрібно Nissan, - це ще один дилерський центр, для якого немає достатньої кількості автомобілів, щоб задовольнити споживчий попит", — йдеться в позові.

Крім того, новий дилерський центр Nissan в Уайт-Плейнс порушує закон штату Нью-Йорк, згідно з яким автовиробникам забороняється відкривати новий дилерський центр В радіусі шести миль (9,6 км) від вже існуючих.

Central Avenue Nissan і без того знаходиться в скрутному становищі – запасів автомобілів залишилося менше, ніж на місяць. Причому, сама ходова модель, Rogue/X-Trail, буде розпродана за чотири найближчі дні.

Крім заборони на відкриття салону, Рурк вимагає від Nissan відшкодування збитку і судових витрат. Представник Nissan коментувати судовий процес відмовився.

Нагадаємо, що компанія Nissan анонсувала швидкий дебют нового серійного електромобіля. Новинка прийде на зміну моделі Micra і буде коштувати відчутно дешевше бестселера Leaf.