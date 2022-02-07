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Дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan

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Понеділок 07 лютого 2022 09:46
Дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan Дилерський центр Central Avenue Nissan в Йонкерсі, штат Нью-Йорк (Фото: Фото: facebook.com/centralavenuenissan)
Автор: Олександр Мороз

Глава дилерського центру Nissan в штаті Нью-Йорк подав до суду на японського автовиробника, через те, що той відкрив неподалік ще один такий центр. Попри серйозне зниження постачання нових авто.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Джеймс Рурк, співвласник і генеральний менеджер дилерського центру Central Avenue Nissan в Йонкерсі (штат Нью-Йорк) стверджує - даючи "зелене світло" ще одному дилерському центру, Nissan посилює дефіцит постачання нових автомобілів.

У позові, поданому до Окружного суду США по Південному округу Нью-Йорка, йдеться про порушення контракту і закону штату, спрямованого на захист дилерських центрів.

Дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan

"Останнє, що зараз потрібно Nissan, - це ще один дилерський центр, для якого немає достатньої кількості автомобілів, щоб задовольнити споживчий попит", — йдеться в позові.

Крім того, новий дилерський центр Nissan в Уайт-Плейнс порушує закон штату Нью-Йорк, згідно з яким автовиробникам забороняється відкривати новий дилерський центр В радіусі шести миль (9,6 км) від вже існуючих.

Central Avenue Nissan і без того знаходиться в скрутному становищі – запасів автомобілів залишилося менше, ніж на місяць. Причому, сама ходова модель, Rogue/X-Trail, буде розпродана за чотири найближчі дні.

Дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan

Крім заборони на відкриття салону, Рурк вимагає від Nissan відшкодування збитку і судових витрат. Представник Nissan коментувати судовий процес відмовився.

Нагадаємо, що компанія Nissan анонсувала швидкий дебют нового серійного електромобіля. Новинка прийде на зміну моделі Micra і буде коштувати відчутно дешевше бестселера Leaf.

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