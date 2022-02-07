Дилер Nissan подал в суд на Nissan из-за того, что на всех не хватает автомобилей Nissan

Глава дилерского центра Nissan в штате Нью-Йорк подал в суд на японского автопроизводителя, из-за того, что тот открыл неподалеку еще один такой центр. Несмотря на серьезное снижение поставок новых авто.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Джеймс Рурк, совладелец и генеральный менеджер дилерского центра Central Avenue Nissan в Йонкерсе (штат Нью-Йорк) утверждает - давая "зеленый свет" еще одному дилерскому центру, Nissan усугубляет дефицит поставок новых автомобилей.

В иске, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится о нарушении контракта и закона штата, направленного на защиту дилерских центров.

"Последнее, что сейчас нужно Nissan, — это еще один дилерский центр, для которого нет достаточного количества автомобилей, чтобы удовлетворить потребительский спрос", — говорится в иске.

Кроме того, новый дилерский центр Nissan в Уайт-Плейнс нарушает закон штата Нью-Йорк, согласно которому автопроизводителям запрещается открывать новый дилерский центр в радиусе шести миль (9,6 км) от уже существующих.

Central Avenue Nissan и без того находится в затруднительном положении – запасов автомобилей осталось меньше, чем на месяц. Причем, самая ходовая модель, Rogue/X-Trail, будет распродана за четыре ближайших дня.

Помимо запрета на открытие салона, Рурк требует от Nissan возмещения ущерба и судебных издержек. Представитель Nissan комментировать судебный процесс отказался.

Напомним, что компания Nissan анонсировала скорый дебют нового серийного электромобиля. Новинка придет на смену модели Micra и будет стоить ощутимо дешевле бестселлера Leaf.