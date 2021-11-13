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Анонсовано новий компактний кросовер Suzuki: стала відома дата прем'єри

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Субота 13 листопада 2021 14:21
Анонсовано новий компактний кросовер Suzuki: стала відома дата прем'єри Передня оптика нового Suzuku SX4 (Фото: twitter.com)
Автор: Олександр Мороз

Європейський підрозділ Suzuki анонсував в соцмережах швидку прем'єру позашляховика Suzuki SX4 третього покоління. І поділилися знімком передньої оптики новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Suzuki Italia.

Очікується, Suzuki s-Cross нового покоління (у нас ця модель продається під ім'ям SX4) матиме свіжий дизайн, більш легке і жорстке шасі, а також вдосконалений м'який гібрид.

Нинішнє покоління Suzuki S-Cross / SX4 продається з 2013 року, оновлення модель пережила в 2016-му. В Європі S-Cross пропонується з 1,4-літровою бензиновою "турбочетверкой" з гібридним доважком потужністю 140 к. с. Привід — передній або повний. В Україні SX4 доступний ще й з 1,6-літровим бензиновим "атмосферником", що розвиває 117 кінських сил і 151 Нм крутного моменту.

Анонсовано новий компактний кросовер Suzuki: стала відома дата прем'єри

Suzuki S-Cross

Очікується, що позашляховик третього покоління отримає новий 48-вольтовий м'який гібрид MHEV на базі 1,5-літрового бензинового двигуна. Базовою залишиться шестиступінчаста механічна коробка передач, "автомат" буде пропонуватися в якості опції. Залишиться і вдосконалена система повного приводу AllGrip AWD.

Крім того, у машини збільшиться число систем активної безпеки на основі радара. Також будуть запропоновані Автоматичний кондиціонер, круїз-контроль, інформаційно-розважальний комплекс з сенсорним екраном.

Анонсовано новий компактний кросовер Suzuki: стала відома дата прем'єри

Тизер нового Suzuki S-Cross / SX4

Згідно з опублікованим в Твіттері повідомленням італійського підрозділу Suzuki, офіційна прем'єра Suzuki S-Cross / SX4 третього покоління пройде 25 листопада поточного року. Нова модель буде глобальною і буде представлена в усьому світі. Очікується, що модель нового покоління замінить s-Cross, що минає, і на індійському ринку.

Нагадаємо, що німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 і швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжі новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x42, але при цьому коштують в три рази дешевше.

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