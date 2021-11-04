Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny "злетів" над дорогою на 40 сантиметрів

Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 і швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжі новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x42, але при цьому коштують в три рази дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Delta4x4.

Швейцарські тюнери встановили на позашляховик портальні мости, що обертають колеса за допомогою редукторів, а всі інші доопрацювання робили фахівці Delta4x4. В результаті дорожній просвіт Suzuki Jimny виріс майже вдвічі в порівнянні зі штатною позначкою й становить значні 400 міліметрів.

Крім того, автомобілі отримали 18-дюймові колеса з ґрунтовою гумою, розширювачі колісних арок і пороги. За доплату можна прикупити захисну решітку на фари, "кенгурятник "з нержавіючої сталі, багажник і "люстру" на даху, а також лебідку з тяговим зусиллям три тонни. Опціонально доступно блокування диференціалів.

З мотором тюнери нічого придумувати не стали: штатний півторалітровий "атмосферник" розвиває 102 к.с. і 130 Нм крутного моменту.

Всього буде випущено 12 таких автомобілів. У початковій комплектації цей Jimny обійдеться в 56 тисяч євро - втричі дорожче серійної машини. Але навіть в топовому виконанні з усіма опціями ціна японського позашляховика не перевищить 65 тисяч євро, тоді як Mercedes G 500 4x42 коштував понад 200 тисяч.

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