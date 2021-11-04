ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny "злетів" над дорогою на 40 сантиметрів

Новость на русском →
Четвер 04 листопада 2021 13:39
Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny "злетів" над дорогою на 40 сантиметрів Delta 4x4 Suzuki Jimny Offroad (Фото: delta4x4.com)
Автор: Олександр Мороз

Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 і швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжі новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x42, але при цьому коштують в три рази дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Delta4x4.

Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny &quot;злетів&quot; над дорогою на 40 сантиметрів

Швейцарські тюнери встановили на позашляховик портальні мости, що обертають колеса за допомогою редукторів, а всі інші доопрацювання робили фахівці Delta4x4. В результаті дорожній просвіт Suzuki Jimny виріс майже вдвічі в порівнянні зі штатною позначкою й становить значні 400 міліметрів.

Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny &quot;злетів&quot; над дорогою на 40 сантиметрів

Крім того, автомобілі отримали 18-дюймові колеса з ґрунтовою гумою, розширювачі колісних арок і пороги. За доплату можна прикупити захисну решітку на фари, "кенгурятник "з нержавіючої сталі, багажник і "люстру" на даху, а також лебідку з тяговим зусиллям три тонни. Опціонально доступно блокування диференціалів.

Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny &quot;злетів&quot; над дорогою на 40 сантиметрів

З мотором тюнери нічого придумувати не стали: штатний півторалітровий "атмосферник" розвиває 102 к.с. і 130 Нм крутного моменту.

Всього 12 позашляховиків: Suzuki Jimny &quot;злетів&quot; над дорогою на 40 сантиметрів

Всього буде випущено 12 таких автомобілів. У початковій комплектації цей Jimny обійдеться в 56 тисяч євро - втричі дорожче серійної машини. Але навіть в топовому виконанні з усіма опціями ціна японського позашляховика не перевищить 65 тисяч євро, тоді як Mercedes G 500 4x42 коштував понад 200 тисяч.

Нагадаємо, експерти назвали п'ять найбільш економічних кросоверів, які відрізняються надійністю в експлуатації та не розорять своїх власників частими поломками та дорогим обслуговуванням. Крім того, ці "конячки" не витрачають багато палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору