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Новий Subaru Forester запозичить технології Toyota

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Субота 16 жовтня 2021 17:12
Новий Subaru Forester запозичить технології Toyota Subaru Forester (Фото: media.subaru.com)
Автор: Олександр Мороз

Позашляховик Subaru Forester нового покоління повинен дебютувати в 2023 році. Очікується, що новинка отримає фірмовий гібридний привід від Toyota.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Хоча зовсім недавно Subaru Forester пережив оновлення, модель наступного покоління вже знаходиться в стадії розробки. І є велика ймовірність, що нова ітерація знаменитого позашляховика отримає гібридну технологію Toyota.

Новий Subaru Forester запозичить технології Toyota

На відміну від спортивних автомобілів Toyota GR86 / Subaru BRZ і електричних позашляховиків Toyota bZ4x / Subaru Solterra, які розроблялися спільно як споріднені моделі, Новий Subaru Forester не повинен бути просто клоном Toyota RAV4.

Новий Subaru Forester запозичить технології Toyota

Гібридна система нинішнього кросовера Toyota RAV4 PHEV

Тому він проектується на доопрацьованій платформі SGP (Subaru Global Platform), яка лежить в основі більшості моделей марки. А ось гібридна силова установка розробляється на основі технологій Toyota. Передбачається, що до її складу увійдуть два електромотори і Бензиновий двигун на основі циклу Аткінсона.

Новий Subaru Forester запозичить технології Toyota

Вріентований на бездоріжжі Subaru Forester Wilderness 2022

При цьому Subaru буде пропонувати майбутній Forester переважно в повнопривідній модифікації, не забуваючи при цьому про позашляхових якостях. У той же час, як батарея більшого розміру і підвищена ефективність гібридної трансмісії дозволять значно знизити рівень викидів і витрати палива в порівнянні з нинішнім поколінням.

Subaru Forester п'ятого покоління був представлений в 2018-му і оновився в цьому році. Позашляховик нової генерації, імовірно, дебютує в 2023 році.

Нагадаємо, що компанія Subaru представила саму позашляхову версію кросовера Forester. Новинка отримала назву Forester Wilderness, серед нововведень-збільшений кліренс і посилена підвіска.

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