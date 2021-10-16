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Новый Subaru Forester позаимствует технологии Toyota

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Суббота 16 октября 2021 17:12
Новый Subaru Forester позаимствует технологии Toyota Subaru Forester (Фото: media.subaru.com)
Автор: Александр Мороз

Внедорожник Subaru Forester нового поколения должен дебютировать в 2023 году. Ожидается, что новинка получит фирменный гибридный привод от Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Хотя совсем недавно Subaru Forester пережил обновление, модель следующего поколения уже находится в стадии разработки. И велика вероятность, что новая итерация знаменитого внедорожника получит гибридную технологию Toyota.

Новый Subaru Forester позаимствует технологии Toyota

В отличие от спортивных автомобилей Toyota GR86 / Subaru BRZ и электрических внедорожников Toyota bZ4x / Subaru Solterra, которые разрабатывались совместно как родственные модели, новый Subaru Forester не должен быть просто клоном Toyota RAV4.

Новый Subaru Forester позаимствует технологии Toyota

Гибридная система нынешнего кроссовера Toyota RAV4 PHEV

Поэтому он проектируется на доработанной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая лежит в основе большинства моделей марки. А вот гибридная силовая установка разрабатывается на основе технологий Toyota. Предполагается, что в ее состав войдут два электромотора и бензиновый двигатель на основе цикла Аткинсона.

Новый Subaru Forester позаимствует технологии Toyota

Ориентированный на бездорожье Subaru Forester Wilderness 2022

При этом Subaru будет предлагать будущий Forester преимущественно в полноприводной модификации, не забывая при этом о внедорожных качествах. В то же время, как батарея большего размера и повышенная эффективность гибридной трансмиссии позволят значительно снизить уровень выбросов и расхода топлива по сравнению с нынешним поколением.

Subaru Forester пятого поколения был представлен в 2018-м и обновился в этом году. Внедорожник новой генерации, предположительно, дебютирует в 2023 году.

Напомним, что компания Subaru представила самую внедорожную версию кроссовера Forester. Новинка получила название Forester Wilderness, среди новшеств - увеличенный клиренс и усиленная подвеска.

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