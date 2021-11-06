ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єри

Новость на русском →
Субота 06 листопада 2021 09:25
BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єри Фото: логотип BMW (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

У BMW оголосили про майбутню прем'єру потужного концептуального гібридного кросовера. Вона відбудеться 29 листопада, а сама машина повинна скласти конкуренцію Porsche Cayenne Turbo GT.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Німецький автовиробник не оприлюднив ніяких подробиць про новинку, але згідно з інформацією інсайдерів, концепт-кар передує появі серійного кросовера XM. Прем'єра високопродуктивного концепту відбудеться в Лос-Анджелесі 16 і 17 листопада, але ембарго на розголошення інформації про нього буде знято тільки 29 листопада.

BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єриОчікується, що XM стане найпотужнішим серійним автомобілем BMW з коли-небудь створених і буде оснащений двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, що працює разом з електродвигуном. Сумарна потужність силової установки може перевищувати 750 к.с.

BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єриВ останні місяці кілька закамуфльованих прототипів були помічені на дорогах загального користування в різних районах Німеччини. Шпигунські знімки говорять нам про те, що XM отримає роздільні фари, велику решітку радіатора і істотно розширені колісні арки.

BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єриРаніше ми писали, що найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував в Європі. крос-хетчбек назвали Toyota Aygo X.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору