Новини від Ілона Маска: пікап Cybertruck відклали - роблять квадроцикл Cyberquad

В компаніі Tesla повернулися до ідеї електричного квадроціклаCyberquad. За заявою засновника і голови компанії, він стане найбезпечнішим квадроциклом в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Як відомо, Tesla представила свій електричний пікап Cybertruck ще в 2019 році. З тих пір багато води витекло, старт серійного випуску електричної "вантажівки" неодноразово відкладався і останній озвучений термін відправки моделі на конвеєр – кінець 2022 року.

Вже мало хто пам'ятає, але під час презентації пікапа був продемонстрований також прототип електричного квадроцикла Cyberquad – чотириколісна машина замислювалася як корисна опція до Кібертрака. Той факт, що крім нього в кузов "вантажівки" вже нічого не влізе, творців не бентежило.

З тих пір про квадроциклі ніхто нічого не чув, поки минулого тижня Tesla не подала заявку на реєстрацію товарного знака Cyberquad. А потім і сам Ілон Маск розповів про квадроциклі під час зустрічі з акціонерами компанії.

За його словами, квадроцикли самі по собі дуже небезпечні машини-якщо мимовільно покотяться, то можуть кого-небудь і задавити. Але інженери Tesla здатні вирішити проблему і зробити Cyberquad найбезпечнішим квадроциклом в світі-завдяки низькому центру ваги і особливої конструкції підвіски.

На якій стадії перебуває зараз робота над Кіберквадом, Ілон Маск згадати забув. Забавно, що два роки тому на прем'єрі пікапа був показаний перероблений квадроцикл Yamaha Raptor з електромотором компанії ZERO motorcycles. Робимо ставки, що раніше відправиться в серію-Cybertruck або Cyberquad?

Нагадаємо, що Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian, звинувачуючи компанію в промисловому шпигунстві. Справа розглядається у Верховному суді Каліфорнії.