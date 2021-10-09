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Новости от Илона Маска: пикап Tesla Cybertruck отложили – делают квадроцикл Cyberquad

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Суббота 09 октября 2021 15:24
Новости от Илона Маска: пикап Tesla Cybertruck отложили – делают квадроцикл Cyberquad Квадроцил Tesla Cyberquad (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

В компании Tesla вернулись к идее электрического квадроциклаCyberquad. По заявлению основателя и главы компании, он станет самым безопасным квадроциклом в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Как известно, Tesla представила свой электрический пикап Cybertruck еще в 2019 году. С тех пор много воды утекло, старт серийного выпуска электрического "грузовика" неоднократно откладывался и последний озвученный срок отправки модели на конвейер – конец 2022 года.

Уже мало кто помнит, но во время презентации пикапа был продемонстрирован также прототип электрического квадроцикла Cyberquad – четырехколесная машина задумывалась как полезная опция к Кибертраку. Тот факт, что кроме него в кузов "грузовика" уже ничего не влезет, создателей не смущало.

Новости от Илона Маска: пикап Tesla Cybertruck отложили – делают квадроцикл Cyberquad

С тех пор о квадроцикле никто ничего не слышал, пока на прошлой неделе Tesla не подала заявку на регистрацию товарного знака Cyberquad. А затем и сам Илон Маск рассказал о квадроцикле во время встречи с акционерами компании.

По его словам, квадроциклы сами по себе очень опасные машины – если самопроизвольно покатятся, то могут кого-нибудь и задавить. Но инженеры Tesla способны решить проблему и сделать Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире – благодаря низкому центру тяжести и особой конструкции подвески.

На какой стадии находится сейчас работа над Киберквадом, Илон Маск упомянуть забыл. Забавно, что два года назад на премьере пикапа был показан переделанный квадроцикл Yamaha Raptor с электромотором компании ZERO motorcycles. Делаем ставки, что раньше отправится в серию – Cybertruck или Cyberquad?

Напомним, что Tesla хочет сорвать выпуск электромобилей Rivian, обвиняя компанию в промышленном шпионаже. Дело рассматривается в Верховном суде Калифорнии.

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