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Номери швейцарські – евакуатор український: у Києві на штрафмайданчик евакуювали дорогий суперкар Ferrari

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Середа 08 грудня 2021 10:41
Номери швейцарські – евакуатор український: у Києві на штрафмайданчик евакуювали дорогий суперкар Ferrari Евакуація Ferrari на штрафмайданчик (Фото: t.me/usov_ua)
Автор: Вадим Добровольский

У центрі Києва евакуатор забрав на штрафмайданчик суперкар Ferrari Portofino. Преміальний автомобіль був припаркований із порушенням правил.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Увечері 7 грудня в центрі Києва було евакуйовано суперкар Ferrari Portofino, припаркований з порушенням правил. Судячи з фотографій, опублікованих заступником голови КМДА Костянтином Усовим, це сталося у районі площі Льва Толстого.

При цьому дорогий суперкар був на іноземній реєстрації – машина мала номери Швейцарії. "Номери швейцарські – евакуатор український", – так прокоментував чиновник КМДА евакуацію, натякаючи, що закон один для всіх.

Номери швейцарські – евакуатор український: у Києві на штрафмайданчик евакуювали дорогий суперкар Ferrari

Швейцарські номери Ferrari можуть означати, що автомобіль належить резиденту Швейцарії. Або автомобіль ввезений в Україну без розмитнення одним із підприємливих українців – раніше цей суперкар неодноразово бачили у Києві.

Ferrari Portofino випускається з 2017 року, це найдоступніша модель у гамі компанії. При цьому початковий Ferrari не дешевий: ціни починаються з 200 тисяч євро. Під капотом у такого авто знаходиться 3,9-літровий V8 з турбонаддувом, що розвиває 600 к.с. Розгін до 100 км/год становить 3,5 секунди, максимальна швидкість – понад 320 км/год.

Нагадаємо, у США побудували найнезвичайнішу Tesla Model S. Електромобіль перетворили на автомобіль, встановивши величезний бензиновий V8 від спорткара Chevrolet Camaro.

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