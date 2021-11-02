Ніколя Брюссон, CEO BlaBlaCar: Ми монетизуємо карпулінг в Україні, але платити будуть не всі

Сервіс BlaBlaCar з'явився у 2006 році, а через вісім років вийшов на ринок України. Нещодавно кількість користувачів платформи перевищила 100 млн осіб по всьому світу, з яких 8 млн — це українці. В інтерв'ю РБК-Україна Авто CEO та співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон розповів про зміни, які плануються в Україні найближчим часом, та глобальну стратегію розвитку.

– BlaBlaCar є в Україні з 2014 року, але досі залишається неприбутковим. Проте, компанія продовжує інвестувати в наш ринок, що, мабуть, робить його важливим у глобальній стратегії сервісу?

– Безперечно, Україна дуже важлива для нас. Кількість українських користувачів, а це 8% від загальної кількості по всьому світу, каже сама за себе. Серед 22 країн присутності BlaBlaCar саме Україна поряд із Бразилією та Росією має найбільший потенціал для зростання – на ці країни припадає 70% нашої активності.

Тому ми послідовно розвиваємо сервіс в Україні, удосконалюючи та розширюючи його новими напрямками та можливостями для користувачів, чи то пасажирів, чи водіїв. А ще саме в Україні нещодавно з'явився інжиніринговий хаб, націлений на розвиток автобусного напрямку BlaBlaCar у глобальному масштабі.

– Скільки людей працює в інжиніринг-хабі, якими є його основні цілі?

– Інжиніринг-хаб з'явився завдяки придбанню нами у 2019 році компанії Busfor, найбільшого агрегатора автобусних поїздок у Центральній та Східній Європі. Ми розпочинали з 20 співробітників, а зараз у хабі працюють 75 осіб, з яких 50 — інженери-розробники. Наступного року штат зросте до 100 працівників.

Хаб був створений для побудови глобального автобусного маркетплейсу BlaBlaCar, тому його основне завдання – масштабування сервісу автобусних перевезень під нашим брендом на ті регіони та країни, де цей напрямок має найбільший потенціал для розвитку. Серед них, наприклад, Латинська Америка, Україна та Росія.

Для цього інженери хаба створюють Global Distribution System (GDS) – систему, яка є основою агрегатора автобусних поїздок. Вона дозволить автоматизувати підключення до сервісу автобусних перевізників для публікації своїх поїздок, а перед пасажирами відкриє можливість бронювання та купівлі квитків онлайн.

– Іншими словами, глобальний автобусний маркетплейс BlaBlaCar вибудовується саме з України?

– Точно так. Наші інженери в Парижі займаються рішеннями для карпулінгу, а хаб в Україні заточено під автобусний напрямок. Коли ми впроваджуємо нові автобусні інтеграції десь у світі, чи то Бразилія, Іспанія чи Франція, цим займається команда з Києва. Усі нові технології для нашого автобусного маркетплейсу також створюються та впроваджуються тут, в Україні.

Вибір на користь України був обґрунтованим та зрозумілим. За кількістю талановитих IT-розробників країна є серед світових лідерів. До того ж, кістяк хаба на початку його існування сформували інженери Busfor, що дозволило нам створити цей підрозділ на основі вже сформованої команди висококласних професіоналів. Додамо сюди зручне географічне положення в одному часовому поясі з Парижем, що полегшує комунікацію з нашою штаб-квартирою у Франції.

– Спочатку BlaBlaCar купив Busfor, а 2021 року – хмарну платформу Octobus з автоматизації автобусних пасажирських перевезень. Чи означає це, що в Україні сервіс поступово сконцентрується на автобусному напрямку, уникаючи початкової моделі карпулінгу?

– Ми прагнемо створити комплексну платформу, яка надавала б користувачам-пасажирам максимум можливостей для зручного переміщення з пункту "А" до пункту "В". Тому розвиток автобусного спрямування не означає відмову від карпулінгу навіть у довгостроковій перспективі — лише розширення нашої початкової бізнес-моделі. Адже BlaBlaCar за своєю природою є маркетплейсом – платформою, на якій користувач може вибрати привабливий для нього варіант подорожі. Одним зручніше автомобіль, іншим автобус.

Така стратегія не тільки зробить сервіс зручнішим, а й призведе до збільшення кількості поїздок, адже на одній платформі співіснують автобуси та автомобілі. Візьмемо для прикладу Францію, де ми є найбільшим автобусним оператором. Спочатку були дві окремі платформи BlaBlaCar і BlaBlaBus, але потім ми їх об'єднали. В результаті зросла кількість реєстрацій користувачів та поїздок. Людям цікаво використовувати єдиний сервіс, а тип поїздки - на автомобілі чи автобусі - вибирати в залежності від своїх переваг, маршруту та кінцевої вартості.

Тому ми не прогнозуємо зменшення обсягів карпулінгу в Україні, а розраховуємо на збільшення загальної кількості пасажирів, які користуватимуться нашим сервісом.

– Зрозуміло, що BlaBlaCar орієнтується на пасажира як свого клієнта. Однак серед користувачів сервісу в Україні є чимало водіїв — власників приватних автомобілів, яким карпулінг дозволяє частково скоротити витрати на пальне. Чи не призведе розвиток автобусного марктеплейсу до скорочення функціоналу автомобільного спрямування чи інших обмежень? Адже карпулінг не приносить компанії прибутку, в той час, як автобусні перевізники платять за підключення до сервісу.

– У тих, хто користується для поїздок автомобілем та автобусом, різні поведінкові алгоритми. Якщо автобуси курсують переважно між містами, то карпулінг охоплює ще й локальні напрямки без регулярного автобусного сполучення. Іншими словами, поїздка автомобілем через BlaBlaCar дозволяє пасажиру дістатися практично в будь-яку точку країни.

Було б неправильно обмежувати користувачів карпулінгу, як пасажирів, так і водіїв, у можливостях здійснення поїздок. Адже легко уявити такий варіант, коли пасажир автобусом дістається якогось міста, а до кінцевої точки свого маршруту йде автомобілем. І при цьому може спланувати таку подорож на одній платформі. У цьому і є перевага синергії автобуса та автомобіля на BlaBlaCar.

Та й потім, все вирішує вартість. Водії автомобілів можуть встановлювати конкурентну ціну залучаючи пасажирів. У тих, своєю чергою, потреба у поїздці нерідко виникає в останній момент, коли забронювати місце в автобусі вже неможливо. Тут і виявляється, що єдиний спосіб потрапити в потрібне місце - це автомобіль.

– Розширення автобусного напрямку порушує питання якості сервісу. Адже якщо водій автомобіля з якоїсь причини скасовує поїздку, страждають 3–4 пасажири, в аналогічній ситуації з автобусом зазнають незручності значно більше людей.

– Ось чому в рамках розвитку автобусного маркетплейсу ми працюємо лише із сертифікованими перевізниками. Вони працюють за прозорими правилами, переважно експлуатують місткі міжміські автобуси та здійснюють відправлення, використовуючи існуючу інфраструктуру автобусних станцій. Багато хто з цих українських компаній уже представлений на платформі.

Зараз наша основна мета — для автобусних операторів, які зареєстровані в системі, зробити зручну технологію, яка дозволить легко здійснювати онлайн-бронювання та купівлю квитків. Адже досі в Україні до 90% квитків на автобуси купують офлайн.

Також в Україні існує сегмент напівлегальних перевезень на мікроавтобусах, де можлива описана ситуація з безпричинним скасуванням поїздки. З такими перевізниками BlaBlaCar не співпрацює.

– Проте такі напівлегальні перевізники присутні на платформі, причому під час пандемії коронавірусу їхня кількість зросла. За допомогою яких інструментів ви їх відсіюєте?

– Справді, на платформі не існує обмежень для реєстрації поїздки, тому можуть з'являтися такі "сірі" перевізники. Різними способами вони намагаються обдурити систему, але їх можна відстежити за кількістю пропонованих місць в одному транспортному засобі та частотою публікації поїздок.

Ми тестуємо алгоритми на основі машинного навчання для відстеження та блокування акаунтів таких несумлінних перевізників. Також на платформі можна поскаржитися на іншого користувача в службу підтримки сервісу. Все це дозволяє нам досить успішно боротися на платформі з "сірим" ринком перевезень.

– А що із запровадженням плати за користування сервісом? Це нововведення анонсувалося ще у 2018 році, але було відкладено, а тепер, схоже, BlaBlaCar в Україні ось-ось стане платним.

– Стратегічне рішення про перехід карпулінгу BlaBlaCar в Україні на платну основу вже ухвалено, залишилося визначитися з датою. У будь-якому разі це не за горами — серед варіантів ми розглядаємо грудень 2021 року чи лютий-березень 2022-го.

Монетизація карпулінгу була раніше запроваджена BlaBlaCar у Франції та Іспанії, а також на інших ринках. Настав час це зробити й в Україні. Чому ми не запровадили платню після анонсу у 2018-му? На кожному ринку ми монетизуємо карпулінг тільки після того, як на платформі сформується стійка спільнота користувачів, а сам сервіс завоює їхню довіру. До того ж у 2020 році почалася пандемія COVID-19 — за таких умов вводити плату за користування сервісом означало б створити для наших користувачів додаткові труднощі у непростий час.

– Хто платитиме і який виявиться розмір цієї платні?

– Платитимуть пасажири – для них з'явиться комісія при онлайн-бронюванні поїздки на платформі. Цей збір буде повністю повертається, якщо водій або пасажир скасовують поїздку. При цьому оплата самої поїздки, як і раніше, здійснюватиметься готівкою безпосередньо водієві. Таким чином, запровадження монетизації ніяк не позначиться на водіях, адже їм користування сервісом залишиться безкоштовним.

Розмір комісії поки що точно не визначений, можу сказати, що вона становитиме 10–15% вартості поїздки. Це нововведення однозначно підвищить відповідальність усіх учасників поїздки як пасажирів, так і водіїв.

– Чи слід вважати запровадження плати для пасажирів карпулінгу спробою досягти рівня беззбитковості цього напряму всіма доступними способами?

– Монетизація карпулінгу залежить від обсягу ринку та економічної ситуації. Звичайно, компанія прагне отримувати дохід у всіх напрямках своєї діяльності — як автобусами, так і автомобілями. Ми не прагнемо блискавичного отримання прибутку, адже монетизація вводитиметься поступово — спочатку в тестовому режимі на обраних маршрутах, а протягом 2022 року ми плануємо її поширити на всі напрямки. Після цього я розраховую, що прибутковість карпулінгу BlaBlaCar буде порівнянна з тим, що ми маємо у Франції.

– Якої бізнес-моделі розвитку BlaBlaCar дотримуватиметься в Україні у середньостроковій перспективі?

– Ми будемо послідовно розвивати обидві наші основні моделі – карпулінг та автобусний маркетплейс. Серед майбутніх новацій можна згадати сервіс поїздок на короткі відстані в межах 20-30 км. Він отримав назву BlaBlaCar Daily та вже тестується у Франції. Тільки в одному Парижі за такою схемою щодня відбувається 5 тисяч поїздок. BlaBlaCar Daily націлений на великі міста і буде цікавий насамперед тим, хто добирається на роботу з передмість.

Не залишаться поза увагою й автомобільні поїздки на довгі відстані. Наразі розглядається можливість додавання опції "від дверей до дверей" — коли пасажир замість того, щоб самостійно добиратися до місця зустрічі з водієм, зможе доплатити, щоб водій заїхав за ним. І це ще раз підтверджує, що карпулінгу ми приділяємо таку ж пильну увагу, як і автобусному напрямку.

– Чи не конкурує BlaBlaCar Daily з Uber?

– Це абсолютно різні сценарії користувача. Модель BlaBlaCar Daily побудована на тому, що власник автомобіля та його потенційні пасажири живуть відносно недалеко один від одного, а їх кінцеві точки щоденних маршрутів також розташовані поруч. Uber працює за запитом "тут і зараз". Середня вартість поїздки у сервісі BlaBlaCar Daily зараз у Франції становить 3–4 євро, і це не той формат, який потрібний Уберу.

– Загляньмо в майбутнє на 20 років, коли, як можна припустити, автономні автомобілі вже увійдуть у широке житло. Як у цій парадигмі BlaBlaCar будуватиме бізнес?

– Це дуже цікаве питання. Зараз уже ясно, що автомобілі майбутнього будуть електричними та автономними. А ще помітно виросте шеринг. Локомотивом перших двох тенденцій розвитку автомобільної індустрії виступає Ілон Маск із Tesla, а ми займаємося спільним користуванням транспорту. Спільне використання автомобіля зумовлено змінною економічною моделлю, посиленням екологічних вимог та прагненням водіїв та пасажирів до здешевлення поїздок.

Насправді я з нетерпінням чекаю на момент, коли автомобілі стануть автономними, адже це дозволить краще їх відстежувати, а поїздки зробить комфортнішими і безпечнішими. Тому майбутня ера автономних машин відкриває перед BlaBlaCar та його користувачами величезні можливості.