Николя Брюссон, CEO BlaBlaCar: Мы монетизируем карпулинг в Украине, но платить будут не все

Сервис BlaBlaCar появился в 2006 году, а спустя восемь лет вышел на рынок Украины. Совсем недавно количество пользователей платформы превысило 100 млн человек по всему миру, из которых 8 млн — это украинцы. В интервью РБК-Украина Авто CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссоном рассказал об изменениях, которые планируются в Украине в ближайшее время, и глобальной стратегии развития.

– BlaBlaCar присутствует в Украине с 2014 года, но до сих пор остается неприбыльным. Тем не менее, компания продолжает инвестировать в наш рынок, что, надо полагать, делает его важным в глобальной стратегии сервиса?

– Определенно, Украина очень важна для нас. Количество украинских пользователей, а это 8% от общего числа по всему миру, говорит само за себя. Среди 22 стран присутствия BlaBlaCar именно Украина наряду с Бразилией и Россией имеет наибольший потенциал для роста — на эти страны приходится 70% нашей активности.

Поэтому мы последовательно развиваем сервис в Украине, совершенствуя и расширяя его новыми направлениями и возможностями для пользователей, будь то пассажиры или водители. А еще именно в Украине недавно появился инжиниринговый хаб, которые нацелен на развитие автобусного направления BlaBlaCar в глобальном масштабе.

– Сколько людей работает в инжиниринг-хабе, каковы его основные задачи?

– Инжиниринг-хаб появился благодаря приобретению нами в 2019 году компании Busfor, крупнейшего агрегатора автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Мы начинали с 20 сотрудников, а сейчас в хабе работают 75 человек, из которых 50 — инженеры-разработчики. В следующем году штат вырастет до 100 сотрудников.

Хаб был создан для построения глобального автобусного маркетплейса BlaBlaCar, поэтому его основная задача — масштабирование сервиса автобусных перевозок под нашим брендом на те регионы и страны, где это направление имеет наибольший потенциал для развития. В их числе, например, Латинская Америка, Украина и Россия.

Для этого инженеры хаба создают Global Distribution System (GDS) — систему, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. Она позволит автоматизировать подключение к сервису автобусных перевозчиков для публикации своих поездок, а перед пассажирами откроет возможность бронирования и покупки билетов онлайн.

– Иными словами, глобальный автобусный маркетплейс BlaBlaCar выстраивается именно из Украины?

– Точно так. Наши инженеры в Париже занимаются решениями для карпулинга, а хаб в Украине заточен под автобусное направление. Когда мы внедряем новые автобусные интеграции где-то в мире, будь то Бразилия, Испания или Франция, этим занимается команда из Киева. Все новые технологии для нашего автобусного маркетплейса также создаются и внедряются здесь, в Украине.

Выбор в пользу Украины был обоснованным и понятным. По количеству талантливых IT-разработчиков страна находится среди мировых лидеров. К тому же, костяк хаба в самом начале его существования сформировали инженеры Busfor, что позволило нам создать это подразделение на основе уже сформированной команды высококлассных профессионалов. Добавим сюда удобное географическое положение в одном часовом поясе с Парижем, что облегчает коммуникацией с нашей штаб-квартирой во Франции.

– Сначала BlaBlaCar купил Busfor, а 2021 году — облачную платформу Octobus по автоматизации автобусных пассажирских перевозок. Означает ли это, что в Украине сервис постепенно сконцентрируется на автобусном направлении, уходя от начальной модели карпулинга?

– Мы стремимся создать комплексную платформу, которая бы предоставляла пользователям-пассажирам максимум возможностей для удобного перемещения из пункта "А" в пункт "В". Поэтому развитие автобусного направления не означает отказ от карпулинга даже в долгосрочной перспективе — лишь расширение нашей начальной бизнес-модели. Ведь BlaBlaCar по своей природе является маркетплейсом — платформой, на которой пользователь может выбрать привлекательный для него вариант поездки. Одним удобнее автомобиль, другим — автобус.

Такая стратегия не только сделает сервис более удобным, а и приведет к увеличению количества поездок, ведь на одной платформе сосуществуют автобусы и автомобили. Возьмем для примера Францию, где мы являемся крупнейшим автобусным оператором. Поначалу существовали две отдельные платформы BlaBlaCar и BlaBlaBus, но затем мы их объединили. В результате выросло количество регистраций пользователей и поездок. Людям интересно использовать единый сервис, а тип поездки — на автомобиле или автобусе — выбирать в зависимости от своих предпочтений, маршрута и конечной стоимости.

Поэтому мы не прогнозируем уменьшения объемов карпулинга в Украине, а рассчитываем на увеличение общего количества пассажиров, которые будут пользоваться нашим сервисом.

– Понятно, что BlaBlaCar ориентируется на пассажира как своего основного клиента. Однако среди пользователей сервиса в Украине немало водителей — владельцев частных автомобилей, которым карпулинг позволяет частично сократить затраты на топливо. Не приведет ли развитие автобусного марктеплейса к сокращению функционала автомобильного направления или иным ограничениям? Ведь карпулинг не приносит компании прибыли в то время как автобусные перевозчики платят за подключение к сервису.

– У тех, кто пользуется для поездок автомобилем и автобусом, разные поведенческие алгоритмы. Если автобусы курсируют, преимущественно, между городами, то карпулинг охватывает еще и локальные направления без регулярного автобусного сообщения. Иными словами, поездка на автомобиле через BlaBlaCar позволяет пассажиру добраться практически в любую точку страны.

Было бы неправильно ограничивать пользователей карпулинга — как пассажиров, так и водителей — в возможностях осуществления поездок. Ведь легко представить такой вариант, когда пассажир на автобусе добирается до какого-то города, а к конечной точке своего маршрута следует на автомобиле. И при этом может спланировать такую поездку на одной платформе. В этом и есть преимущество синергии автобуса и автомобиля на BlaBlaCar.

Ну и потом, все решает стоимость. Водители автомобилей могут устанавливать конкурентную цену, привлекая пассажиров. У тех, в свою очередь, потребность в поездке нередко возникает в последний момент, когда забронировать место в автобусе уже невозможно. Тут-то и оказывается, что единственный способ попасть в нужное место — это автомобиль.

– Расширение автобусного направления поднимает вопрос о качестве сервиса. Ведь если водитель автомобиля по какой-то причине отменяет поездку, страдают 3–4 пассажира, в аналогичной ситуации с автобусом терпят неудобство куда больше людей…

– Вот почему в рамках развития автобусного маркетплейса мы работаем только с сертифицированными перевозчиками. Они работают по прозрачным правилам, в основном эксплуатируют вместительные междугородние автобусы и осуществляют отправления, используя существующую инфраструктуру автобусных станций. Многие из этих украинских компаний уже представлены на платформе.

Наша основная задача сейчас — для автобусных операторов, которые зарегистрированы в системе, сделать удобную технологию, которая позволит легко осуществлять онлайн-бронирование и покупку билетов. Ведь до сих пор в Украине до 90% билетов на автобусы покупают оффлайн.

Также в Украине существует сегмент полулегальных перевозок на микроавтобусах, где возможна описанная ситуация с беспричинной отменой поездки. С такими перевозчиками BlaBlaCar не сотрудничает.

– Тем не менее такие полулегальные перевозчики присутствуют на платформе, причем во время пандемии коронавируса их количество выросло. С помощью каких инструментов вы их отсеиваете?

– Действительно, на платформе не существует ограничений для регистрации поездки, поэтому могут появляться вот такие "серые" перевозчики. Разными способами они пытаются обмануть систему, но их можно отследить по количеству предлагаемых мест в одном транспортном средстве и частоте публикации поездок.

Мы тестируем алгоритмы на основе машинного обучения для отслеживания и блокировки аккаунтов таких недобросовестных перевозчиков. Также на платформе есть возможность пожаловаться на другого пользователя в службу поддержки сервиса. Все вместе это позволяет нам довольно успешно бороться на платформе с "серым" рынком перевозок.

– А что с введением платы за пользование сервисом? Это нововведение анонсировалось еще в 2018 году, но было отложено, а теперь, похоже, BlaBlaCar в Украине вот-вот станет платным.

– Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой. В любом случае, это не за горами — среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го.

Монетизация карпулинга была ранее внедрена BlaBlaCar во Франции и Испании, а также на других рынках. Пришло время это сделать и в Украине. Почему мы не внедрили плату после анонса в 2018-м? На каждом рынке мы монетизируем карпулинг только после того, как на платформе сформируется устойчивое сообщество пользователей, а сам сервис завоюет их доверие. К тому же, в 2020 году началась пандемия COVID-19 — в таких условиях вводить плату за пользование сервисом значило бы создать для наших пользователей дополнительные трудности в непростое время.

– Кто будет платить и каков окажется размер этой платы?

– Платить будут пассажиры — для них появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе. Этот сбор будет полностью возвращаемым, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки, как и раньше, будет осуществляться наличными непосредственно водителю. Таким образом, введение монетизации никак не скажется на водителях, ведь для них пользование сервисом останется бесплатным.

Размер комиссии пока точно не определен, могу сказать, что она будет составлять 10–15% от стоимости поездки. Это нововведение однозначно повысит ответственность всех участников поездки — как пассажиров, так и водителей.

– Следует ли считать введение платы для пассажиров карпулинга попыткой достигнуть уровня безубыточности этого направления всеми доступными способами?

– Монетизация карпулинга зависит от объема рынка и экономической ситуации. Конечно, компания стремиться получать доход по всех направлениях своей деятельности — как по автобусам, так и по автомобилям. Мы не стремимся к молниеносному получению прибыли, ведь монетизация будет вводиться постепенно — сначала в тестовом режиме на избранных маршрутах, а в течение 2022 года мы планируем ее распространить на все направления. После этого я рассчитываю, что прибыльность карпулинга BlaBlaCar будет сравнима с тем, что мы имеем во Франции.

– Какой бизнес-модели развития BlaBlaCar будет придерживаться в Украине в среднесрочной перспективе?

– Мы будем последовательно развивать обе наши основные модели — карпулинг и автобусный маркетплейс. Среди будущих новшеств можно упомянуть сервис поездок на короткие расстояния в пределах 20–30 км. Он получил название BlaBlaCar Daily и уже тестируется во Франции. Только в одном Париже по такой схеме ежедневно совершается 5 тысяч поездок. BlaBlaCar Daily нацелен на крупные города и будет интересен, в первую очередь, тем, кто добирается на работу из пригородов.

Не останутся без внимания и автомобильные поездки на длинные расстояния. Сейчас рассматривается возможность добавления опции "от двери до двери" — когда пассажир вместо того чтобы самостоятельно добираться до места встречи с водителем сможет доплатить, чтобы водитель заехал за ним. И это еще раз подтверждает, что карпулингу мы уделяем столь же пристальное внимание, как и автобусному направлению.

– Не конкурирует ли BlaBlaCar Daily с Uber?

– Это абсолютно разные пользовательские сценарии. Модель BlaBlaCar Daily построена на том, что владелец автомобиля и его потенциальные пассажиры живут относительно недалеко друг от друга, а их конечные точки ежедневных маршрутов также расположены рядом. Uber же работает по запросу "здесь и сейчас". Средняя стоимость поездки в сервисе BlaBlaCar Daily сейчас во Франции составляет 3–4 евро, и это не тот формат, который нужен Уберу.

– Давайте заглянем в будущее на 20 лет, когда, как можно предположить, автономные автомобили уже войдут в широкий обиход. Как в этой парадигме BlaBlaCar будет строить бизнес?

– Это очень интересный вопрос. Сейчас уже ясно, что автомобили будущего будут электрическими и автономными. А еще — заметно вырастет шеринг. Локомотивом первых двух тенденций развития автомобильной индустрии выступает Илон Маск с Tesla, а мы занимаемся совместным пользованием транспорта. Совместное использование автомобиля предопределено меняющейся экономической моделью, ужесточением экологических требований и стремлением водителей и пассажиров к удешевлению поездок.

На самом деле я с нетерпением жду момента, когда автомобили станут автономными, ведь это позволит лучше их отслеживать, а поездки сделает более комфортными и безопасными. Поэтому грядущая эра автономных машин открывает перед BlaBlaCar и его пользователями огромные возможности.