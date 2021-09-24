Кілька бюджетів України: стало відомо, скільки світовий автопром втратить через дефіцит чіпів

Фахівці консалтингової фірми AlixPartners підрахували, що за 2021 рік автомобільна промисловість у всьому світі зазнає втрат на суму 210 мільярдів доларів через дефіцит напівпровідників. Раніше ця ж компанія оцінювала проблему в 100 млрд.доларів.

Але з першого кварталу 2021 року, коли аналітики публікували свій попередній прогноз, ситуація дещо посилилася. Так, багато автовиробників зупиняли свої складальні підприємства, були змушені переносити старт виробництва нових моделей і відправляти співробітників в оплачувані відпустки. Спалахи COVID-19 в деяких регіонах тільки ускладнюють вирішення логістичних проблем. Фахівці AlixPartners переконані, що повністю дефіцит чіпів зникне не раніше середини 2022 року.

За прогонозом AlixPartners, у 2021 році буде вироблено на 7,7 мільйона автомобілів менше в порівнянні з попереднім роком. Раніше повідомлялося, що протягом весни-літа 2021 року Ford був змушений скоротити обсяги виробництва на 700 тисяч машин, концерн Stellantis недовиробив понад 600 тисяч одиниць. Подібну сумну статистку мають всі великі автовиробники.