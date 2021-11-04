Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів

Ford представив концептуальний електричний пікап F-100 Eluminator і оснастив його мотором від Mustang Mach-E. Незабаром набори для переробки старих Фордів в електромобілі з таким же електромотором з'являться у вільному продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.
Електричний прототип створений на базі пікапа F-100 1978 року й оснащений двомоторною трансмісією від Mustang Mach-E GT Performance Edition. Силова установка дає пікапу повний привід, а також сумарну потужність в 480 к.с. і 860 Нм максимального крутного моменту.
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