З 30-дюймовим екраном у салоні: MG показав кросовер One

На китайському ринку офіційно представлений кросовер MG One. Поки новинка доступна тільки з бензиновим двигуном, але незабаром в модельній лінійці з'явиться і гібридний варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarNewsChina.

MG One представлено у двох варіантах. Сам автовиробник розділив їх так: спортивну модифікацію охрестили α (альфа), а стильний і виразний автомобіль назвали β (бета). Відрізнити "альфу" і "бету" можна за формою решітки радіатора, а також бамперам.

MG One - це перший кросовер марки, який приміряв на себе модульну архітектуру SIGMA SAIC. Для новинки доступний один двигун. 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий мотор з турбонаддувом сімейства Mega Tech розвиває 181 к.с. і 285 Нм. Двигун з'єднаний з безступеневим варіатором спільної розробки китайських інженерів і фахівців Bosch. Привод - тільки на передні колеса.

Інформаційно-розважальна система називається Zebra, вона об'єднує два 13-дюймових екрани, розроблена SAIC і Alibaba. Загальна діагональ сягає 30 дюймів.

Щоб залучити молодь, дизайнери інтер'єру пішли на радикальні заходи - "подарували" кросоверу вставки в дверних панелях кислотних тонів, а також ремені безпеки в колір кузова.

У Китаї ціни на MG One починаються з позначки в 17 415 доларів. Продажі альфа-версії вже стартували в Піднебесній, а "бета" повинна з'явитися в шоу-румах компанії в грудні.

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