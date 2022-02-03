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Менше трьох секунд до "сотні": в Україну приїхав найпотужніший Mercedes-AMG в історії

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Четвер 03 лютого 2022 14:00
Менше трьох секунд до "сотні": в Україну приїхав найпотужніший Mercedes-AMG в історії Mercedes-AMG GT 63 s E Performance Plug-in-Hybrid (Фото: mercedes-benz.ua)
Автор: Константин Широкун

Оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe приїхав в Україну. Машина доступна вітчизняним покупцям в чотирьох версіях і серед них - найпотужніший серійний автомобіль підрозділу AMG - 63 S E Performance Plug-in-Hybrid.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

З оновленням купе отримало три нових кольори кузова. Всього для машини доступно п'ять матових покриттів, п'ять відтінків "металік" і два однотонних кольори. Також злегка оновився екстер'єр, в салоні з'явилися нові матеріали обробки, фірмова мультимедійна система MBUX.

Менше трьох секунд до &quot;сотні&quot;: в Україну приїхав найпотужніший Mercedes-AMG в історіїРестайлінг також торкнувся пневматичну підвіску AMG RIDE CONTROL+. Тепер блок управління жорсткістю підвіски аналізує дані, в тому числі від датчиків прискорення і положення колеса, щоб за кілька мілісекунд індивідуально відрегулювати жорсткість на кожному колесі відповідно до дорожньої ситуації.

Чотиридверне купе Mercedes-AMG GT на нашому ринку оснащується 6- і 8-циліндровими бензиновими моторами потужністю 367-639 К.С. всі Mercedes-AMG GT оснащуються 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Ціни на оновлений суперкар стартують від 110 тис. євро за задньопривідну машину з 367-сильним 3.0-літровим V6.

Менше трьох секунд до &quot;сотні&quot;: в Україну приїхав найпотужніший Mercedes-AMG в історіїНа вершині модельної лінійки розташувалася модифікація Mercedes-AMG GT 63 S E Performance з гібридною силовою установкою в складі 4,0-літрового V8 (639 к.с.) і 200-сильного електромотора. Ця "парочка" здатна розганяти велике німецьке купе від 0 до 100 км/год всього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 316 км/год. За найшвидший німецький суперкар з двома рядами крісел доведеться заплатити як мінімум 211 тис. євро.

Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закрила всі заправки через зростання цін на газ. Причина - несприятлива кон'юнктура на ринку.

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